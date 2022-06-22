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Сегодня, 09:48

Загитова не собирается принимать участие в боксерском поединке

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не собирается проводить бой по правилам бокса.

По данным MMA.Metaratings.ru, опубликованные спортсменкой в социальных сетях фрагменты боксерских тренировок подразумевают то, что Загитова проведет открытую тренировку по боксу на Дне московского спорта, который состоится 25 июня в «Лужниках».

Сообщается, что скорее всего 20-летняя фигуристка будет выполнять упражнения под руководством известного тренера по боксу. Никаких боев Загитова проводить не будет.

20 июня издание РИА «Новости» сообщило, что Загитова проведет показательный бой по правилам бокса. Имя соперника станет известно в ближайшее время. Затем известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев предложил провести боксерский бой между фигуристкой и певицей Ольгой Бузовой.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/alina-zagitova-ne-budet-dratsya-s-olgoi-buzovoi-41316/
Бокс
Фигурное катание
Алина Загитова
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