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Загитова: «Надеюсь, что спарринг не закончится моей победой в первом же раунде»

Загитова надеется, что бой с Батыргазиевым не закончится ее победой в первом раунде
Карен Саркисян
Корреспондент
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Фигуристка Алина Загитова поделилась ожиданиями от показательного боксерского поединка с боксером Альбертом Батыргазиевым. Она заявила, что не хотела бы победить в первом раунде.

«Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! — приводит слова Загитовой РИА «Новости Спорт». — Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! Надеюсь, что спарринг не закончится моей победой в первом же раунде».

Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня Московского спорта, организованного департаментом спорта города Москвы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220622/zagitova-1797223599.html
Бокс
Фигурное катание
Алина Загитова
Альберт Батыргазиев
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