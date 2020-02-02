Умар Кремлев о ситуации с Кушиташвили: «Благодарны росгвардейцам, они все правильно сделали»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что он думает о ситуации с боксером Георгием Кушиташвили.

В воскресенье, 2 февраля, стало известно, что чемпион России по боксу в полутяжелом весе (до 81 кг) и участник ЧМ-2019 Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии.

Чемпион России по боксу сломал нос росгвардейцу, а позже признался, что целился в челюсть. При обыске обнаружили у боксера сверток чуть меньше грамма с неизвестным веществом. Позже РЕН ТВ подтвердил, что это был кокаин.

Против Кушиташвили завели уголовное дело. Ему вменяют нападение на сотрудника Росгвардии, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.

«Мы будем разбираться в понедельник, действительно ли это так, — цитирует Кремлева телеканал «360». — А пока вот все, что знаем, это от СМИ и коллеги позвонили рассказали. Будем разбираться, но если это действительно так, мы наоборот благодарны росгвардейцам, все правильно сделали. Мы их поддерживаем, мы против таких действий. Кушиташвили неделю назад проходил тест на допинг, пробы ничего не показали. Это его, видимо, кто-то затащил в неприятности, он оступился. Вот у них как раз сборы закончились, они только три дня как приехали назад. Я думаю, с этим надо разобраться, потому что все как-то странновато. Он еженедельно сдает тесты, они бы показали наркотики. Хотим разобраться в ситуации, но оступиться может каждый. А если это действительно так, будем требовать жесткого наказания. Он хороший боксер, спортсмен, не хамил, в драках не был замечен никогда. Удивительно.

Чемпион России по боксу Кушиташвили избил росгвардейца. Что об этом известно