Тайсон Фьюри: «Собираюсь подраться с Нганну в феврале-марте 2023 года»

Фьюри заявил, что его бой по правилам бокса против Нганну может состояться в 2023 году

Непобежденный британский боксер, обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0) заявил, что его бой по правилам бокса против чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну (17-3) может состояться в Лас-Вегасе в следующем году.

«Я намерен драться с Фрэнсисом Нганну в Лас-Вегасе в феврале или марте следующего года», — заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу IFL.

Британец уверен, что поединок с Нганну побьет все рекорды платных трансляций. «Это будет очень большой бой. Два тяжеловеса-чемпиона сойдутся лицом к лицу», — отметил Фьюри.

Планируется, что Фьюри проведет следующий бой против британца Диллиана Уайта (28-2). Предполагаемая дата поединка — 23 апреля.

Давид Хачатрян