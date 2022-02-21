Тайсон Фьюри Диллиану Уайту: «Сегодня последний день для подписания контракта, придурок»
Фьюри обратился к обязательному претенденту на титул чемпион мира по версии WBC Уайту
Обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0) обратился к обязательному претенденту на титул чемпион мира по версии WBC Диллиану Уайту (28-2).
«Сегодня последний день для подписания контракта, придурок, — заявил Фьюри на видео, которое он опубликовал у себя в Twitter. — Либо подписывай контракт, либо проваливай».
Планируется, что Фьюри проведет свой следующий бой против Уайта в Великобритании. Предполагаемая дата поединка — 23 апреля.
Давид Хачатрян
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