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Сегодня, 15:13

Ояйл отработал приемы перед поединком с Петровским

Роман Шишов
Корреспондент

Африканец Коллинс Ойял провел тренировку перед поединком с российским боксером Марком Петровским, который пройдет 25 февраля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он отработал удары по стене, затем проверил навыки оборонительной техники, поработал с мячом и выполнил отжимания.

Напомним, что для Петровского данный поединок будет дебютным в его профессиональной карьере. В 2021 году он стал чемпионом мира по боксу.

Ойял и Петровский встрется в соглавном бою вечера. В главном бою вечера встретятся Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/939252-afrikanskii-lev-oiail-otrabotal-udary-pered-poedinkom-s-petrovskim
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