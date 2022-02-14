Ояйл отработал приемы перед поединком с Петровским

Африканец Коллинс Ойял провел тренировку перед поединком с российским боксером Марком Петровским, который пройдет 25 февраля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он отработал удары по стене, затем проверил навыки оборонительной техники, поработал с мячом и выполнил отжимания.

Напомним, что для Петровского данный поединок будет дебютным в его профессиональной карьере. В 2021 году он стал чемпионом мира по боксу.

Ойял и Петровский встрется в соглавном бою вечера. В главном бою вечера встретятся Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола.

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