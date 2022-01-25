Татьяна Кириенко возглавила Федерацию бокса России

На должность генерального секретаря Федерации бокса России единогласно утверждена Татьяна Кириенко, которая ранее занимала пост первого заместителя генерального секретаря организации, информирует сайт ФБР.

Кирилл Щекутьев, возглавивший Федерацию бокса России в январе 2021 года, покинул эту должность по собственному желанию.

«Я признательна за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, исполнительным комитетом Федерации бокса России и всем боксерским сообществом страны. Много лет работаю на благо отечественного бокса и продолжу этот путь, — прокомментировала Кириенко свое назначение. — За последние 5 лет Федерация бокса России сделала максимум для развития бокса в нашей стране. Под руководством команды Умара Кремлёва Федерация бокса России дважды была признана лучшей национальной боксерской федерацией в мире. Опыт управления нашей команды сегодня признан лучшим мировым примером и тиражируется на международном уровне. Сейчас, когда Умар Назарович руководит развитием бокса во всем мире, моя главная задача — сохранить и приумножить достигнутое нами в России за последние годы работы».

Также Кириенко рассказала о задачах организации.

«Федерация бокса России продолжит развивать инфраструктуру для занятий боксом, — сказала Кириенко. — Наш приоритет — строительство новых Центров прогресса бокса и продолжение обновления боксерской инфраструктуры в стране.

География бокса вся Россия, но особенно важная задача — это развитие бокса в отдаленных регионах страны — в Сибири и на Дальнем Востоке, где бокс уже сейчас является базовым видом спорта. Нам важно укрепить растущий интерес к боксу на всей территории России, поэтому мы проводим наши турниры в разных регионах — мужские чемпионаты в Оренбурге, Кемерово и Чите, женские — в Ульяновске, Челябинске и Краснодаре и так далее.

В самых ближайших планах Федерации бокса России — усиление работы по развитию детско-юношеского бокса. Новые школы бокса будут развиваться на базе открывающихся Центров прогресса бокса, особый упор мы продолжим делать на подготовку тренерских кадров. Большая работа предстоит по развитию юниорских сборных команд России по боксу".