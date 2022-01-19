Дацик, Дукаев, Шульский и Бачин примут участие в боксерском шоу РЕН ТВ

28 января состоится боксерское шоу, организованное промоутерской компанией «Союз» и телеканалом РЕН ТВ. Вечер бокса пройдет в студии телеканала РЕН ТВ.

В основном карде шоу примут участие: Вячеслав Рыжий Тарзан Дацик и Зелемхан Пулеметчик Дукаев, Павел Шульский и Никита Бачин, Максим Новоселов и Макс Топор.

Рыжий Тарзан Дацик выйдет в ринг против самого быстрого ударника в поп-ММА Зелемхана Пулеметчика Дукаева. Их спарринг набрал почти 8 миллионов просмотров.

Один из лучших бойцов на голых кулаках и МС по боксу Павел Шульский встретится с молодым проспектом и базовым боксером Никитой Бачиным по прозвищу Викинг.

Ветеран боев без правил и МСМК по боевому самбо Максим Шатун Новоселов сойдется в ринге с молодым Максом Топором.