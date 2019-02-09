Сергей Ковалев: "Думаю, что еще пару лет смогу выступать"

Российский боксер, чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев рассказал, сколько еще планирует выступать на профессиональном ринге.

- Думаю, что еще пару лет смогу выступать. Самое главное - есть желание и есть силы, - приводит слова Ковалева ТАСС. - Работа с новым тренером Бадди Макгиртом? Я почувствовал большую разницу, вы сами все видели. Толковый тренер может много чего дать, много тактических интересных вещей. С Бадди мы сразу достигли понимания, человек просто увидел мои огрехи, я показал ему свой любительский стиль. Подготовка была восемь недель, главное - он не дал мне перетрудиться.

35-летний Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO, взяв реванш 3 февраля у колумбийца Элейдера Альвареса. Сейчас спортсмен обвиняется полицией штата Калифорния в избиении женщины.