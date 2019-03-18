Сборная России заняла первое место на первенстве Европы

Сборная России по боксу заняла первое общекомандное место на завершившемся во Владикавказе первенстве Европы среди спортсменов 19-22 лет, информирует пресс-служба РФБ. Спортсмены завоевали 15 наград – 12 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.

Победителями стали Екатерина Пальцева (48 кг), Екатерина Дынник (64 кг), Анастасия Шамонова (75 кг), Мария Шишмарева (81 кг), Кристина Ткачева (81+ кг), Володя Мнацаканян (49 кг), Сергей Ярулин (56 кг), Беслан Хамзаев (60 кг), Алан Абаев (64 кг), Вахид Аббасов (69 кг), Алексей Семыкин (75 кг) и Владислав Иванов (91 кг). Серебряными призерами стали Гелюса Галиева (51 кг) и Анастасия Артамонова (54 кг). Бронзу завоевала Наталия Сычугова (69 кг).

Сборная России была признана лучшей командой турнира. Лучшими боксерами соревнований были признаны Ирма Теста (Италия) и Беслан Хамзаев (Россия).