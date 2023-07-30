Сауль Альварес оценил бой Кроуфорда и Спенса: «Теренс слишком хорош»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) поздравил нового абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0) с победой над Эрролом Спенсом (28-1).

«Мне нравится Спенс, но... Кроуфорд слишком хорош для Спенса. Поздравляю, Теренс. Ты чертовски крутой боец, ты этого заслуживаешь», — написал Альварес в Twitter.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.