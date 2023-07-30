Кроуфорд техническим нокаутом победил Спенса

Американец Теренс Кроуфорд победил соотечественника Эррола Спенса в главном бою боксерского вечера в Лас-Вегасе (США).

Кроуфорд одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Он является действующим обладателем пояса WBO. Спенс владеет титулами WBC, WBA и IBF.

Это поражение стало для Спенса первым на профессиональном ринге, на его счету 28 побед. Кроуфорд все еще не проигрывал ни одного поединка — 40-0.