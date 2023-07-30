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Сегодня, 08:49

Деонтей Уайлдер: «Кроуфорд доказал, что он лучший из лучших»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-2) оценил поединок между абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0) и Эрролом Спенсом (28-1).

«Мне показалось, что Эррол был немного истощен и не мог сделать то, что ему нужно было сделать. «Бад» определенно воспользовался этим. Я действительно думаю, что Эррол был слишком обезвожен, это видно по его состоянию кожи и глаз.

Сегодня вечером Кроуфорд доказал, что он лучший из лучших. Он победил легко и спокойно. Казалось, что в этот момент он находится в другом измерении», – сказал Уайлдер FightHype.

Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

 

Бокс
Деонтей Уайлдер
Теренс Кроуфорд
Эррол Спенс
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