Президент AIBA Гафур Рахимов временно сложил свои полномочия

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов временно сложил свои полномочия. Об этом он объявил в официальном релизе, который опубликован на сайте AIBA.

Внеочередное заседание исполкома AIBA состоится в выходные по телеконференции, в рамках заседания будет запущен процесс по утверждению временного президента.

Заявление Президента АИБА Гафура Рахимова

- Посвятив себя великому спорту боксу и олимпийскому движению в течение более 25 лет, я всегда ставил благополучие нашего спорта и наших спортсменов превыше всего, - приводит слова Рахимова пресс-служба РФБ. - Это особенно стало очевидно в прошлом году, в котором я потратил бесчисленное количество дней и ночей, усердно работая над тем, чтобы наш спорт наконец вырвался из оков плохого прошлого и стал сильнее и здоровее, чем когда-либо прежде.

Я очень горжусь проделанной работой и значительным прогрессом, достигнутым в ряде областей. Среди них – улучшение нашей политики управления, которая позволила АИБА войти в первую половину рейтинга среди всех летних международных федераций. Наша приверженность борьбе за чистый спорт, которая привела к тому, что АИБА стала одной из первых международных федераций, вступивших в партнерские отношения с ITA – международным агентством по тестированию, и позволила АИБА полностью соответствовать Кодексу ВАДА. Стабилизация нашего финансового положения позволила восстановить финансовую дисциплину внутри организации и доверие многих партнеров. И наконец, что не менее важно, мы успешно внедрили новую систему судейства, которая получила похвалу от наших олимпийских партнеров. Я искренне считаю, что работа, проделанная в прошлом году, оживила и наполнила энергией АИБА и бокс.

Однако, несмотря на эти усилия, в последние несколько месяцев имело место много дискуссий о будущем олимпийского бокса. Многое из сказанного было сосредоточено, в основном, на политике, а не на спорте. Хотя я искренне надеялся и верил, что спорт и политика могут быть разделены, и что хорошая работа и позитивные изменения, внедряемые в АИБА, будут признаны, политические дискуссии поставили под сомнение прогресс, достигнутый в нашей организации АИБА.

Я уже заявлял ранее, и хочу повторить сейчас еще – выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее, я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и как президент, я обязан сделать все, что в моих силах для служения нашему спорту и нашим спортсменам.

В связи с этим, я проинформировал членов Исполкома АИБА о том, что я планирую отойти в сторону с поста президента АИБА в соответствии с Уставом и подзаконными актами АИБА, которые позволяют президенту отказаться от осуществления своих полномочий и быть замененным временным президентом. Я созвал собрание членов Исполкома через телеконференцию на эти выходные, для того, чтобы обсудить этот вопрос и инициировать процесс избрания временного президента.

Я убежден, что все позитивные инициативы, которые были реализованы в прошлом году, послужат основой для продолжения укрепления позиций нашего спорт в будущем.