Федор Емельяненко намерен провести бой в России осенью
13:24
Российский боец Федор Емельяненко намерен провести бой в России осенью 2021 года.
«Да, мы поговорили со Скоттом (Кокером, президентом организации Bellator — прим. «СЭ»). У Bellator есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями», — цитирует Емельяненко ТАСС.
Ранее Кокер рассказал, что россиянин хочет завершить карьеру через два боя.
Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
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