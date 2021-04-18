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Федор Емельяненко намерен провести бой в России осенью

13:24
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com
Федор Емельяненко. Фото mmajunkie.com
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Российский боец Федор Емельяненко намерен провести бой в России осенью 2021 года.

«Да, мы поговорили со Скоттом (Кокером, президентом организации Bellator — прим. «СЭ»). У Bellator есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Ранее Кокер рассказал, что россиянин хочет завершить карьеру через два боя.

Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11180647

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