Российский боец Федор Емельяненко намерен провести бой в России осенью 2021 года.

«Да, мы поговорили со Скоттом (Кокером, президентом организации Bellator — прим. «СЭ»). У Bellator есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями», — цитирует Емельяненко ТАСС.

Ранее Кокер рассказал, что россиянин хочет завершить карьеру через два боя.

Последний поединок Емельяненко провел в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.