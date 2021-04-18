Константин Цзю рассказал, в каком случае его сын Тим проведет поединок в России

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, при каких обстоятельствах его сын Тим Цзю проведет бой в России.

«Если речь идет о российских промоутерах, то пусть сделают мне предложение в письменном виде и подробно распишут все подробности: с кем, когда, сколько. После передам это сыну. Мне необходима уверенность, что гонорар дойдет до адресата, а также полная информация по организационным вопросам: использование прав и их принадлежность, проведении трансляции шоу и название компании, которая будет это осуществлять», — цитирует Цзю RT.

4 апреля стало известно, что Тим Цзю может получить 1 миллион долларов за бой против соотечественника Майкла Зерафы.