В Чечне прокомментировали скандальную победу 13-летнего сына Кадырова

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов прокомментировал победу 13-летнего Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, в боксерском поединке с Асланом Биттировым.

«Это — правило бокса, которое придумано не сегодня и не в Чеченской Республике. Казалось бы, что тут непонятного? Но нашлись и те, кто не понимает или делает вид, что не понимает исход этого боя», — цитирует Даудова «Чечня сегодня».

По словам помощника главы Чеченской Республики, чтобы засчитать нокдаун в любительском бою среди детей, необязательно, чтобы боксер падал на колено или начал шататься.

«Его отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию. А когда секундант выбросил полотенце, соответственно, принял решение остановить бой. По поводу этого боя выступили уважаемые и известные судьи. Все они отмечают, что в данной ситуации рефери повел себя профессионально, так как самое главное — здоровье детей, тем более в этой возрастной категории», — сказал Даудов.

Поединок состоялся 8 апреля на турнире в Грозном. Рефери остановил бой во втором раунде и начал отсчет времени, фиксируя нокдаун Биттирову. Вскоре секунданты бойца из Кабардино-Балкарии выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом.

Многих пользователей сети смутило, нокдаун начали отсчитывать, несмотря на то, что Биттиров не касался настила третьей точкой опоры (рукой или коленом).