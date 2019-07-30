Федерация бокса России собирается учредить турнир памяти Максима Дадашева

Федерация бокса России может учредить мемориальный турнир памяти бойца Максима Дадашева.

– Обсудим проведение возможного турнира, думаю, нас все поддержат, боксеры все заодно, – заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев в интервью ТАСС. – Мы обязательно сделаем такой турнир.

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу. Похороны Дадашева пройдут 4 августа на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.