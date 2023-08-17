Федерация бокса начала проверку инцидента с избиением ребенка в Подмосковье

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что федерация начала проверку по вопросу об избиении ребенка якобы тренером по боксу в Подмосковье.

«В интернет-пространстве появилась информация об избиении ребенка якобы тренером по боксу в подмосковных Котельниках. Федерация бокса России немедленно начала разбирательство по этому делу. Как станут известны подробности, мы вам обязательно сообщим», — написала Кириенко в своем Telegram-канале.

15 августа тренер по боксу избил 12-летнего мальчика во дворе жилого дома. На камерах видеонаблюдения видно, что мужчина ударил ребенка по голове, когда тот отвернулся. Мальчик попытался дать сдачи, однако тренер повалил его на тротуар и продолжил бить.