Финкельштейн рассказал, как они с Федором Емельяненко встретили Новый год на ринге

Бывший менеджер Федора Емельяненко и глава промоушена М-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал об атмосфере новогодних поединков, в которых неоднократно участвовал чемпион PRIDE.

«Новогодние выступления были для нас в то время привычной традицией. Турнир обычно заканчивался в 11:30, после чего мы в раздевалке открывали шампанское и наполняли бокалы. Как-то раз турнир затянулся и Федор выходил на последний бой за десять минут до наступления Нового года. Я думал, что первый раз в жизни буду встречать Новый год, просто смотря бой. Федор вышел и уработал его за минуту. Ему подняли руку, вручили призы и оказалось, что наступил Новый год, когда мы выходили из ринга», — приводит слова Финкельштейна MMA.Metaratings.ru.

Федор Емельяненко участвовал в новогодних боях в Японии шесть раз. Впервые в 2003 году он за минуту победил техническим нокаутом рестлера Юдзи Нагату, а в последний раз выступил на дебютном турнире RIZIN после возобновления карьеры в 2015 году, победив также техническим нокаутом в первом раунде индуса Жаидипа Сингха.