Эдди Хирн: «Бой Бетербиева и Смита должен пройти в Ливерпуле»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что следующий поединок чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) может вновь провести в Великобритании. Его соперником станет Каллум Смит (29-1).

«Поединок [Бетербиев — Смит] еще официально не подтвержден. Мы начнем переговоры после Рамадана. Бетербиев раньше выступал в Великобритании, и мы бы хотели провести бой в Ливерпуле. Каллум хочет, чтобы поединок состоялся в Ливерпуле, но Бетербиев может захотеть больше денег, и поэтому бой может состояться на Ближнем Востоке. Мы делаем все возможное, чтобы бой состоялся в Ливерпуле», — сказал Хирн iFL TV

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.