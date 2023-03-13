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Эдди Хирн: «Бой Бетербиева и Смита должен пройти в Ливерпуле»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что следующий поединок чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) может вновь провести в Великобритании. Его соперником станет Каллум Смит (29-1).

«Поединок [Бетербиев — Смит] еще официально не подтвержден. Мы начнем переговоры после Рамадана. Бетербиев раньше выступал в Великобритании, и мы бы хотели провести бой в Ливерпуле. Каллум хочет, чтобы поединок состоялся в Ливерпуле, но Бетербиев может захотеть больше денег, и поэтому бой может состояться на Ближнем Востоке. Мы делаем все возможное, чтобы бой состоялся в Ливерпуле», — сказал Хирн iFL TV

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
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