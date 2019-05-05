Американский боксер среднего веса Дэниэл Джейкобс провалил взвешивание перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом. Он не уложился в рамки весовой категории.

По соглашению, спортсмены должны были весить перед боем не более 170 фунтов (77,1 кг). Джейкобс же превысил оговоренный вес - 173,6 фунта. Вес Альвареса составит 169 фунтов.

Бой не будет отменен, но Джейкобс заплатит Альваресу миллион долларов штрафа. Согласно контракту, каждый фунт (в том числе неполный) лишнего веса стоит 250 тысяч долларов.

Гонорар Альвареса составит 35 миллионов долларов, Джейкобса – 2,5 миллиона. По информации журналиста ESPN Дэна Рафаэля, американец получит еще 10 миллионов по контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Бой Альварес – Джейкобс состоится в ночь с 4 на 5 мая на T-Mobile Arena (Лас-Вегас, США).