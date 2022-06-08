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Боец Hardcore FC Кельбиханов заявил о желании подраться с Дациком

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Боец лиги кулачных боев Hardcore FC Дауд «Стханский» Кельбиханов заявил о желании провести боксерский бой с Вячеславом Дациком.

«Я бы подрался с Дациком, мне было бы интересно», — приводит слова Кельбиханова MMA.Metaratings.ru.

В последнем бою Дацик за 40 секунд нокаутировал бразильца Сауло Кавалари. Бой состоялся 16 апреля на Pravda Old School Boxing.

Следующий бой Дацик должен провести против Александра Емельяненко в сентябре.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kelbixanov-zainteresovan-v-poedinke-s-dacikom-po-pravilam-boksa-40136/
Вячеслав Дацик
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