В Госдуме осудили украинскую спортсменку за демонстрацию символики украинского подразделения на награждении

Депутат Госдумы Светлана Журова осудила украинскую спортсменку Диану Петренко, которая продемонстрировала символику украинского подразделения на награждении международного турнира по боксу в Венгрии.

«Если Петренко считает, что это то, чем можно гордиться, то это очень печально, — приводит слова Журовой RT. — Такое поддерживать нельзя. Хотя, может, Диана, конечно, не слишком образованна и не понимает, что стоит за этой символикой. В любом случае она уже себя позиционировала определенным образом, маски сняты».

На прошедшем турнире Петренко заняла второе место.