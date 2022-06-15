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Сегодня, 19:43

В Госдуме осудили украинскую спортсменку за демонстрацию символики украинского подразделения на награждении

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Депутат Госдумы Светлана Журова осудила украинскую спортсменку Диану Петренко, которая продемонстрировала символику украинского подразделения на награждении международного турнира по боксу в Венгрии.

«Если Петренко считает, что это то, чем можно гордиться, то это очень печально, — приводит слова Журовой RT. — Такое поддерживать нельзя. Хотя, может, Диана, конечно, не слишком образованна и не понимает, что стоит за этой символикой. В любом случае она уже себя позиционировала определенным образом, маски сняты».

На прошедшем турнире Петренко заняла второе место.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1015165-zhurova-petrenko-azov
Бокс
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