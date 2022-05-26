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Сегодня, 14:00

Кузьмин оказался легче Ларти на 5,15 килограмм перед боем на турнире «Короли Нокаутов-9»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Россиянин Сергей Кузьмин и ганский боксер Ричард Ларти прошли официальную процедуру взвешивания перед боем.

Вес Кузьмина составил 120 килограмм ровно, а Ларти — 125,15 килограмм.

Кузьмин и Ларти возглавят турнир по боксу «Короли Нокаутов-9», который пройдет завтра, 27 мая, в Москве.

На счету Кузьмина 16 побед (12 — нокаутом) на профессиональном ринге и два поражения. На счету Ларти 14 побед (11 — нокаутом) и пять поражений.

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