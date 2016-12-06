Виталий Мутко: "Кто-то хочет бойкотировать турниры в России? Флаг им в руки"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что иностранных спортсменов подталкивают к бойкоту ЧМ-2017 по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи. Ранее СМИ сообщали, что американские спортсмены обеспокоены по поводу допинг-контроля и безопасности на предстоящем турнире.

– Надо к этому спокойно относиться. Флаг им в руки, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Я абсолютно уверен, что парни, спортсмены, никакого отношения к этому не имеют. Спортсмены – это люди одной крови, они с этапа на этап вместе переезжают, они знают все друг друга. И все, что происходит, знают. Я уверен, что это так. Кто-то их подталкивает к таким вещам. Не приедут – ну, что сделаешь. Бойкоты мы переживали, просто потеряют много.

Они же, американцы и другие, в восторге были от санно-бобслейной трассы, от организации, от всего. Вот это бесконечное (число попыток) дискредитировать Россию через спорт будет продолжаться, оно конечно достигает своей цели. У нас даже некоторые друзья внутри страны начинают подсоединяться к этому. Задача ведь еще здесь (внутри) найти какие-то слабости. На самом деле это за собой не имеет никакой основы. потому что никогда в России плохо не проводили ни один турнир, все делается с душой, сердцем.