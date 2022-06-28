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Сегодня, 09:47

Демченко сообщил, что Федерация бобслея России решила перенести выборную конференцию на август

Иван Торопцев
Корреспондент
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Трехкратный серебряный призер Олимпиады по санному спорту и кандидат на пост президента Федерации бобслея России Альберт Демченко сообщил, что организация перенесла выборную конференцию.

«По решению президиума отчетно-выборная конференция перенесена на 19 августа. Вчера был президиум собран. В связи с тем, что есть судебный иск со стороны Федерации бобслея Санкт-Петербурга, принято решение о переносе. Чтобы потом не было оспаривания легитимности проведения конференции, провести ее в более поздние сроки, когда закончится судебное разбирательство», — приводит ТАСС слова Демченко.

Изначально отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России должна была пройти сегодня, 28 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/15051907
Альберт Демченко
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