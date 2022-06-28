Демченко сообщил, что Федерация бобслея России решила перенести выборную конференцию на август

Трехкратный серебряный призер Олимпиады по санному спорту и кандидат на пост президента Федерации бобслея России Альберт Демченко сообщил, что организация перенесла выборную конференцию.

«По решению президиума отчетно-выборная конференция перенесена на 19 августа. Вчера был президиум собран. В связи с тем, что есть судебный иск со стороны Федерации бобслея Санкт-Петербурга, принято решение о переносе. Чтобы потом не было оспаривания легитимности проведения конференции, провести ее в более поздние сроки, когда закончится судебное разбирательство», — приводит ТАСС слова Демченко.

Изначально отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России должна была пройти сегодня, 28 июня.