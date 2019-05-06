Следующее судебное заседание, на котором будет продолжено рассмотрение иска бобслеистки Надежды Сергеевой, уличенной в употреблении запрещенных препаратов на Олимпиаде-2018, к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и производителю лекарства "Метионин", состоится 24 мая, сообщает ТАСС.

В конце декабря 2018 года Сергеева подала иск к ФМБА и производителю препарата "Метионин", который содержал триметадизин, входящий в запрещенный список ВАДА. В инструкции к препарату это вещество не указано.

18 апреля глава ФМБА Владимир Уйба заявил, что не согласен с тем, что агентство, прописавшее и закупившее для бобслеистки лекарственный препарат, виновно в дальнейших проблемах спортсменки, повлекших аннулирование результатов на Олимпиаде-2018 и дисквалификацию.

По словам адвоката спортсменки Артема Пацева, слушание отложено до получения документальных доказательств, которые должны поступить из подведомственных ФМБА учреждений. Речь о документах, свидетельствующих о закупке лекарственных препаратов с последующей передачей непосредственно спортсменам.

"Позиция по этому делу остается неизменной. Спортсменка не виновата в том, что запрещенное вещество попало в ее организм. В ее действиях не было какой-то халатности. А тот, по чьей вине или халатности препарат попал в организм спортсменки, должен компенсировать ее убытки", – сказал Пацев.

Иск Сергеевой и ее личного тренера Алексея Полонникова был зарегистрирован 28 декабря. 15 марта и 8 апреля должны были состояться судебные заседания, которые потом оказались отложенными с формулировкой "по иным причинам".

Сергеева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде-2018, ее допинг-проба, взятая 18 февраля, выявила наличие в организме запрещенного вещества. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхенчхане. Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях экипажей бобов-двоек.