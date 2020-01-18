Российские двойки не смогли попасть в пятерку на этапе Кубка мира в Инсбруке

Российские двойки не смогли попасть в пятерку по итогам заездов на этапе Кубка мира в Инсбруке (Австрия). Победу же одержал дуэт из Германии — Мариама Яманка/Анника Дражек (1.47,34 (53,68 + 53,66).

Россиянки Надежда Сергеева/Елена Мамедова стали шестыми — 1.48,19 (54,09 + 54,10), Алена Осипенко/Анна Парфенова — одиннадцатыми — 1.48,83 (54,50 + 54,33), а Любовь Черных/Юлия Шокшуева — двенадцатыми — 1.48,85 (54,39 + 54,46).

Бобслей

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Мариама Яманка/Анника Дражек (Германия) — 1.47,34 (53,68 + 53,66)

2. Лаура Нольте/Эрлин Нольте (Германия) — 1.47,53 (53,82 + 53,71)

3. Кайлли Хамфрис/Сильвия Хоффманн (Канада) — 1.47,56 (53,69 + 53,87)

4. Кристин де Брюн/Крстен Буйновски (Канада) — 1.47,60 (53,84 + 53,76)

5. Штефани Шнайдер/Анн-Кристин Страк (Германия) — 1.47,70 (53,72 + 53,98)

6. Надежда Сергеева/Елена Мамедова (Россия) — 1.48,19 (54,09 + 54,10)

11. Алена Осипенко/Анна Парфенова (Россия) — 1.48,83 (54,50 + 54,33)

12. Любовь Черных/Юлия Шокшуева (Россия) — 1.48,85 (54,39 + 54,46)