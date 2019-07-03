Отбывший дисквалификацию за допинг бобслеист Белугин продолжит карьеру

Российский бобслеист Максим Белугин, чья дисквалификация за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014 завершилась 7 июня, принял решение возобновить спортивную карьеру.

Как сообщил тренер 34-летнего Белугина Павел Колоедов, спортсмен начнет подготовку к сезону 5 июля в Сочи параллельно с основной командой страны. Белугин во время отбытия дисквалификации продолжал тренироваться самостоятельно.

- Срок дисквалификации завершился, Максим намерен продолжить карьеру в бобслее, - цитирует ТАСС Колоедова. - С 5 июля за счет бюджета Иркутской области Белугин начнет тренироваться в Сочи, где параллельно будет готовиться к сезону национальная команда России. Максиму также нужно будет пройти тестирование, чтобы понимать, на что он готов в данный момент.