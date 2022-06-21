Александр Зубков будет претендовать на место в президиуме Федерации бобслея России

Бывший президент Федерации бобслея России Александр Зубков, покинувший свой пост в январе 2019 года после дисквалификации, может вернуться в руководство этой общественной организации.

Как сообщил председатель правления Федерации бобслея Иркутской области Павел Колоедов, Зубков является кандидатом в члены президиума.

«Иркутская область выдвинула кандидатом в члены президиума Федерации бобслея России Александра Зубкова», — сказал Колоедов ТАСС.

Отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России пройдет 28 июня в Москве. На пост президента организации претендуют Анатолий Пегов и Альберт Демченко. Елена Аникина, которая возглавила федерацию в марте 2019 года, приняла решение не претендовать на пост руководителя.

Также 28 июня будут избраны вице-президенты и члены президиума Федерации бобслея России.