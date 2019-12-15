Сборная Канады выиграла второй старт четверок на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Золото выиграла четверка Джастина Криппса? (1.49,45).

На втором месте сборная Германии во главе с Йоханнесом Лохнером (1.49,75). Третье — четверка сборной Германии под управлением Франческо Фридриха? (1.49,78).

Российский экипаж Алексея Стульнева занял 6-е место — (1.50,21). Другая российская четверка с Максимом Андриановым — 8-я (1.50,36).

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Джастин Криппс/Бенжамин Коакуэлл/Кэмерон Стоунс/Райан Соммер (Канада) — 1.49,45 (54,82 + 54,63)

2. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (Германия) — 1.49,75 (54,98 + 54,77)

3. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Мартин Гроткопп/Торстен Маргис (Германия) — 1.49,78 (54,92 + 54,86)

4. Оскар Киберманис/Матисс Микнис/Лаурис Кауфманис/Арвис Вилкасте (Латвия) — 1.49,80 (55,12 + 54,68)

5. Хантер Черч/Джош Уильямсон/Джемс Рид/Кайл Уилкокс (США) — 1.50,12 (55,11 + 55,01)

6. Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Михаил Мордасов (Россия) — 1.50,21 (55,15 + 55,16)

8. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) — 1.50,36 (55,21 + 55,15)