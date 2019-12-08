Экипаж Лохнера выиграл этап Кубка мира в США среди двоек

Экипаж немцев Йоханесса Лохнера и Флориана Бауэра одержал победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Они на 0,08 секунды опередили соотечественников Франческо Фридриха и Торстена Маргиса. Россияне Андрей Стульнев и Михаил Мордасов показали 17-й результат.

Бобслей

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэер (Германия) — 1.50,17 (54,94 + 55,23)

2. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.50,25 (55,12 + 55,13)

3. Джастин Криппс/Бенжамин Коакуэлл (Канада) — 1.50,43 (55,24 + 55,19)

4. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.50,46 (55,18 + 55,28)

5. Хантер Черч/Кристофер Хорн (США) — 1.50,69 (55,08 + 55,61)

6. Коди Баске/Джошуа Уильямсон (США) — 1.50,80 (55,33 + 55,47)

16. Алексей Стульнев/Михаил Мордасов (Россия) — 1.51,70 (55,75 + 55,95)

17. Максим Андрианов/Руслан Самитов (Россия) — 1.51,73 (55,73 + 56,00)