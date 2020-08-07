«Хотелось бы, чтобы Родченков, глядя в глаза, повторил то же самое». Александр Зубков ответил на слова информатора ВАДА о «противной роже»

Многолетний лидер сборной России по бобслею Александр Зубков вновь подвергся критике экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова. В интервью изданию «Медуза» Родченков заявил, что в последний день Игр-2014 в Сочи менял пробы Зубкова и Александра Легкова.

— Родченков сказал, что знает очень многое про вас. Вы были приятелями до его отъезда в США?

— Я его ни разу не видел и он однозначно не видел меня. Сейчас он может говорить все что угодно. В свое время, когда Родченков возглавлял в московскую лабораторию, он играл в свои игры, пытался обогатиться на спортсменах, продавал им какие-то препараты для достижения результата. Именно Родченков в ответе за все эти крупные допинг-скандалы в России. Это его рук дело. Сейчас же он стал главным борцом с допингом и это смешно.

Но повторюсь, мы с ним ни разу не виделись, никакой помощи от него я точно не получал.

— Вас обижает, что он называет вас «противной рожей»?

— Я неоднократно говорил, что хотелось бы посмотреть в его глаза. Пусть он скажем мне это лично.

— Нет ли у вас желания как-то развить эту историю, подать в суд о защите чести и достоинства?

— Это уже в прошлом. Я более грамотный, разумный человек. Мне все понятно в этой истории. Родченков преследует свои интересы и всем здравомыслящие люди это прекрасно видят.

На Олимпийских играх-2014 Александр Зубков выиграл два золота — в двойках (с Алексеем Воеводой) и в четверках (с Воеводой, Дмитрием Труненковым и Алексеем Негодайло). В начале ноября 2017 года комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил в Сочи (царапины на его допинг-флаконах, аномальное содержание соли в одной из проб), аннулировала его олимпийские результаты и лишила обеих медалей.

В феврале 2018 года CAS (Спортивный арбитражный суд) признал вину Зубкова в нарушении антидопинговых правил, заменив пожизненное олимпийское отстранение баном на одну Олимпиаду. После этого титулованный спортсмен был вынужден покинуть пост главы Федерации бобслея России. В 2018 году Мосгорсуд принял решение, что Зубков с юридической точки зрения остается олимпийским чемпионом на территории России.

Сейчас Зубков намерен официально вернуть свои награды через CAS. Апелляция спортсмена рассматривалась 24 апреля 2020 года. По словам Зубкова, заседание длилось около 5-6 часов, все стороны высказались по материалам дела. Окончательное решение суда, скорее всего, будет вынесено в ближайшие несколько месяцев (Тимур Ганеев).