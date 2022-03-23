В чемпионате России по биатлону выступят как минимум 150 спортсменов

Как минимум 150 спортсменов выступят на чемпионате России по биатлону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

«Заявочная кампания еще продолжается. Однако уже сейчас можно сказать, что в чемпионате примут участие не менее 150 спортсменов из 27 субъектов РФ и Белоруссии», — цитирует пресс-службу департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области ТАСС.

Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Спортсмены выступят в спринте, эстафете, масс-старте, смешанной эстафете и одиночной смешанной эстафете.