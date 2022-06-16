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Сегодня, 20:38

Федерацию бобслея России восстановили в международных правах

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что организацию восстановили в международных правах.

«Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), и на основании этого вердикта решение исполкома IBSF от 2 марта 2022 года о временном отстранении нашей федерации было аннулировано. Мы очень рады этому решению и продолжаем дальше заниматься развитием нашего вида спорта», — приводит слова Аникиной ТАСС.

7 июня состоялось заседание апелляционного трибунала IBSF, на котором прошло слушание иска Федерации бобслея России, не согласной с отстранением отечественных спортсменов от международных соревнований и приостановкой членства в IBSF.

В начале марта IBSF временно приостановил членство Федерации бобслея России в организации, а также лишил российских спортсменов права выступать на международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14931251?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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