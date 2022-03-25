Годы дисквалификации сломали Глазыриной карьеру. Бан сняли, но ей уже почти 35
Екатерина Глазырина теперь официально может выступать на любых соревнованиях. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) на своем официальном сайте сообщил, что россиянка виновна в нарушении антидопинговых правил, которое произошло 19 сентября 2013 года, и дисквалифицирована с 23 сентября 2020-го на 12 месяцев. То есть ее бан закончился полгода назад, и фактически Глазырина может выходить на гонки уже на стартующем на следующей неделе чемпионате России.
Два дисквала за одно нарушение
С одной стороны, это хорошая новость. С другой, допинговая сага Глазыриной страшно затянулась, и в полноценное возвращение Екатерины верится с трудом. Еще в середине февраля она выкладывала в соцсетях видео с тренировки, но в апреле этой спортсменке исполнится 35 лет. Серьезный возраст, чтобы с нуля возвращаться в сборную. А если не иметь таких амбиций, то какой смысл было вкалывать на тренировках?
Наверняка Глазырину мучает чувство нереализованности в спорте. Она ведь — одна из самых талантливых в своем поколении.
Еще в далеком сезоне-2011/12 Екатерина попадала в «цветы» на Кубке мира, была на подиуме в составе эстафеты. В следующем сезоне были уже личные призы. Пятое и седьмое места в личных гонках на ЧМ-2013 — тоже не ерунда. Сравните с нынешними результатами сборниц. Увы, после этого в ее карьере и наступил перелом.
В олимпийском сезоне она мучилась из-за травмы плеча. Попала в Сочи-2014, но там пролетела мимо эстафеты. После чего написала на своей страничке знаменитое «не команда, а...».
Дальше были декретный отпуск и первая попытка вернуться. Глазырина снова попала в основу, отобралась на чемпионат мира-2017, за день до начала которого получила двухлетнее отстранение. На основании данных из доклада Макларена.
2019-й: вторая попытка камбэка. Екатерина здорово выступила на летнем чемпионате страны, потом выиграла роллерный чемпионат мира, плюс был решен вопрос с возвратом призовых за все аннулированные результаты (а это 31 тысяча евро), и казалось, теперь-то она получит возможность показать себя. Глазырина отбегала сезон в Кубке IBU, заняла второе место в общем зачете, а потом ее... снова забанили. Вместе с Тимофеем Лапшиным. Основание — база данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). По сути, за то же самое нарушение, за которое она уже провела два года вне спорта. Просто на этот раз к той истории подобрались с другой стороны. Тем не менее BIU разбирал дело абсолютно никуда не торопясь и выложил финальный пресс-релиз только 25 марта 2022 года. Понимая всю абсурдность ситуации, ей дали символическое наказание. Теперь спортсменка может выступать. Вот только ее карьера уже разрушена.
Мякяряйнен в 35 выигрывала Большой хрустальный глобус
Все результаты Глазыриной начиная с 19 сентября 2013 года аннулированы. Хотя ее, скорее всего, куда больше напрягает двойная дисквалификация за одно и то же. Скажи ей сразу про пять лет в 2017-м — едва ли она продолжала бы тренироваться в надежде на чудо.
Теперь было бы крайне интересно увидеть Екатерину на ЧР в Тюмени. Попытка вернуться номер три.
Пробиться в сборную в 35 — это из области невероятного. С другой стороны, прецеденты уже были. Та же Екатерина Юрлова-Перхт в 35 билась за медали чемпионата мира в Антхольце-2020. А Кайса Мякяряйнен в этом же возрасте и вовсе выиграла Кубок мира. Главное, чтобы Глазыриной не предъявили ничего в третий раз. Хотя вряд ли кто-то уже удивится чему-либо.