Годы дисквалификации сломали Глазыриной карьеру. Бан сняли, но ей уже почти 35

Есть ли у Екатерины какие-то шансы вернуться в большой биатлон?

Екатерина Глазырина теперь официально может выступать на любых соревнованиях. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) на своем официальном сайте сообщил, что россиянка виновна в нарушении антидопинговых правил, которое произошло 19 сентября 2013 года, и дисквалифицирована с 23 сентября 2020-го на 12 месяцев. То есть ее бан закончился полгода назад, и фактически Глазырина может выходить на гонки уже на стартующем на следующей неделе чемпионате России.

Два дисквала за одно нарушение

С одной стороны, это хорошая новость. С другой, допинговая сага Глазыриной страшно затянулась, и в полноценное возвращение Екатерины верится с трудом. Еще в середине февраля она выкладывала в соцсетях видео с тренировки, но в апреле этой спортсменке исполнится 35 лет. Серьезный возраст, чтобы с нуля возвращаться в сборную. А если не иметь таких амбиций, то какой смысл было вкалывать на тренировках?

Наверняка Глазырину мучает чувство нереализованности в спорте. Она ведь — одна из самых талантливых в своем поколении.

Еще в далеком сезоне-2011/12 Екатерина попадала в «цветы» на Кубке мира, была на подиуме в составе эстафеты. В следующем сезоне были уже личные призы. Пятое и седьмое места в личных гонках на ЧМ-2013 — тоже не ерунда. Сравните с нынешними результатами сборниц. Увы, после этого в ее карьере и наступил перелом.

В олимпийском сезоне она мучилась из-за травмы плеча. Попала в Сочи-2014, но там пролетела мимо эстафеты. После чего написала на своей страничке знаменитое «не команда, а...».

Екатерина Глазырина. Андрей Аносов, СБР

Дальше были декретный отпуск и первая попытка вернуться. Глазырина снова попала в основу, отобралась на чемпионат мира-2017, за день до начала которого получила двухлетнее отстранение. На основании данных из доклада Макларена.

2019-й: вторая попытка камбэка. Екатерина здорово выступила на летнем чемпионате страны, потом выиграла роллерный чемпионат мира, плюс был решен вопрос с возвратом призовых за все аннулированные результаты (а это 31 тысяча евро), и казалось, теперь-то она получит возможность показать себя. Глазырина отбегала сезон в Кубке IBU, заняла второе место в общем зачете, а потом ее... снова забанили. Вместе с Тимофеем Лапшиным. Основание — база данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). По сути, за то же самое нарушение, за которое она уже провела два года вне спорта. Просто на этот раз к той истории подобрались с другой стороны. Тем не менее BIU разбирал дело абсолютно никуда не торопясь и выложил финальный пресс-релиз только 25 марта 2022 года. Понимая всю абсурдность ситуации, ей дали символическое наказание. Теперь спортсменка может выступать. Вот только ее карьера уже разрушена.

Екатерина Глазырина. Фото Global Look Press

Мякяряйнен в 35 выигрывала Большой хрустальный глобус

Все результаты Глазыриной начиная с 19 сентября 2013 года аннулированы. Хотя ее, скорее всего, куда больше напрягает двойная дисквалификация за одно и то же. Скажи ей сразу про пять лет в 2017-м — едва ли она продолжала бы тренироваться в надежде на чудо.

Теперь было бы крайне интересно увидеть Екатерину на ЧР в Тюмени. Попытка вернуться номер три.

Пробиться в сборную в 35 — это из области невероятного. С другой стороны, прецеденты уже были. Та же Екатерина Юрлова-Перхт в 35 билась за медали чемпионата мира в Антхольце-2020. А Кайса Мякяряйнен в этом же возрасте и вовсе выиграла Кубок мира. Главное, чтобы Глазыриной не предъявили ничего в третий раз. Хотя вряд ли кто-то уже удивится чему-либо.