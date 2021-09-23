«Норвежцы купили целый грузовик лыжных мазей». Как топ-команды готовятся к запрету на фтор

Запрет на фторсодержащие смазки для лыж снова откладывается, но многие команды уже готовятся к новой реальности. Как с этим дела в сборной России?

Международные федерации лыжных видов спорта и биатлона анонсируют запрет на фторсодержащие мази и парафин для лыж уже не первый сезон. Причина в том, что выделения фтора наносят большой вред окружающей среде. Под давлением экологов от фтора отказываются производители не только зубной пасты, но и лыжных смазок.

Еще в прошлом году международные федерации планировали окончательно запретить фторсодержащие мази и парафин. Это означает настоящую революцию: ведь почти все лучшие варианты содержат фтор. Однако в минувшем сезоне запрет решили отложить из-за пандемии. По идее, новые правила должны были бы вступить в силу в олимпийском сезоне, но и тут тишина. Это значит, что на Играх в Пекине проверять мази на содержание фтора по-прежнему никто не будет.

Старых запасов на сезон точно хватит

— Насколько я понимаю, проблема в том, что федерации до сих пор не могут придумать адекватный инструмент, чтобы проверять наличие следов фтора на лыжах, — рассказал «СЭ» бывший сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев. — Идут разговоры о специальной машинке, но пока она не до конца готова. Так что в олимпийский год точно работаем как обычно. Правда, фирмы-производители уже и так перешли на бесфтористые смазки. Точнее, они не используют два конкретных компонента, которые запрещены.

— Зачем использовать новые смазки без фтора, если никто не контролирует и можно выбирать старые и более быстрые варианты?

— Конечно, так все и будут делать. Пока нет жесткого контроля, все будут бегать на старых смазках. У всех команд еще есть возможность где-то их брать, так что мы будем тестировать все варианты и выбирать лучший, независимо, есть там фтор или нет. Пока наши тесты говорят о том, что бесфтористые смазки в теплых погодных условиях заметно проигрывают. А вот когда холодно и низкая влажность, едут примерно одинаково.

— Фирмы-производители совсем перестали выпускать смазки со фтором? Где тогда их брать, ведь рано или поздно старые запасы кончатся?

— Производители декларируют, что будут следовать правилам и уберут фтор. Как получится на самом деле — не знаю. Слышал, что норвежцы в прошлом году купили у одной фирмы 50 кг мазей. Чтобы вы понимали, в одной баночке содержится 30 граммов, а тут — 50 кг, целый грузовик, наверное!

— А мы-то успели сделать запасы?

— Меня спрашивали фирмачи, будем ли что-то брать. Я сказал, что пока не готовы. Россия — огромная страна, есть много разных магазинов, где остались старые запасы. Я думаю, на сезон точно хватит. Кое-где можно найти даже отличные смазки десятилетней давности. А там уже будем искать наиболее быстрые смазки из тех вариантов, что есть.

В Пекине фтористые смазки не нужны

— Что с олимпийской трассой в Пекине? У вас уже есть понимание, что там будет за снег, за скольжение?

— Там довольно большая высота, в районе 1400-1500 метров. Погода обычно сухая и морозная. По условиям получается похоже на Антхольц. Соответственно, высокофтористые смазки там будут не сильно важны. На таком снегу кат у всех будет примерно одинаковый, не думаю, что какие-то команды сумеют здесь получить какое-то заметное преимущество.

— Вы поедете в Китай до Олимпиады, чтобы познакомиться с трассой вживую?

— Слышал, что в Китай поедут выступать восемь человек наших лыжников. Плюс тренирует китайскую лыжную сборную Никита Крюков — ученик нашего наставника Юрия Каминского. Они хорошо общаются, так что не сомневаюсь, что у сервис-бригады будет вся необходимая информация. Что касается меня, то я уже точно никуда не поеду, так как с этого сезона прекратил работать в сборной России по биатлону.

— Почему?

— Мы с Романом Виролайненом ушли из команды. О причинах, может, и хочется рассказать, но мы договорились, что сор из избы выносить не станем.