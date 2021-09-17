Российские лыжники соревнуются в Тюмени и в Италии. Первые выводы об их состоянии перед переходом на снег.

Лыжероллеры. Всероссийские соревнования

Мужчины. 20 км, свободный стиль.

1. Якимушкин — 42.50,4

2. Ларьков — 14,8

3. Горбунов — 18,1

Мужчины. Кросс 7,5 км с гандикапом.

1. Якимушкин — 24.45,7

2. Семиков — 16,8

3. Ившин — 21,7

Женщины. 15 км, свободный стиль.

1. Сорина — 35.32,9

2. Рыгалина — 27,5

3. Крупицкая — 1.33,3

Женщины. Кросс 5 км с гандикапом.

1. Сорина — 18.44,6

2. Рыгалина — 2.00,7

3. Степанова — 2.59,7

Чемпионат мира по лыжероллерам.

Мужчины, 16 км, свободный стиль.

1. Танел (Италия) — 34.32,5

2. Корсет (Норвегия) — 6.2

3. Спицов (Россия) — 10,1

4. Терентьев (Россия) — 24,5

5. Червоткин (Россия) — 30,1...

7. Дементьев (Россия) — 37,7

Женщины, 13 км, свободный стиль.

1. Сомскар (Швеция) — 23.05,0

2. Непряева (Россия) — 10,5

3. Истомина (Россия) — 23,2...

6. Николаева (Россия) — 1.13,6

Первые осенние старты — пока в формате лыжероллерных гонок и кросса — дали немало пищи для размышлений. Лидеры нашей команды пока не обходятся без проблем со здоровьем, а Юлия Ступак выбыла из борьбы, перепутав количество кругов.

Серьезный лыжный сезон стартует в ноябре — с отборочных стартов на первые этапы Кубка мира. Именно тогда во многом определится круг претендентов на олимпийскую сборную, и можно будет делать первые выводы по форме главных фаворитов.

Роллерные и тем более кроссовые гонки большие лыжники обычно всерьез не воспринимают. Был даже эксперимент, когда профессиональные «роллеристы» (есть и такие спортсмены) выигрывали на роллерах у звезд лыжного Кубка мира. Тем не менее в этом году на роллерах соревнуется почти вся сборная России. Группы Маркуса Крамера и Олега Перевозчикова выступают на всероссийских соревнованиях в Тюмени, а группа Юрия Бородавко параллельно — на чемпионате мира по лыжероллерам в Италии. На старт мирового форума планировал выйти даже Александр Большунов.

Ветеран Дементьев чуть не обыграл сборников

К сожалению, участие Большунова в чемпионате мира теперь под большим вопросом. На первую гонку Александр решил не выходить из-за воспалившейся десны. Городской спринт 200 м в пятницу — совсем странная дисциплина, тут гонщикам его профиля точно делать нечего. Остается воскресный масс-старт на 15 км классикой. Тоже опасное удовольствие: падения на роллерах куда болезненней и травмоопасней, чем на лыжах. А избежать их в контактной гонке очень сложно. Поэтому вполне вероятно, что даже независимо от итогов визита к стоматологу Александра мы в Италии на трассе не увидим.

Зато его коллега по группе Денис Спицов стал третьим в коньковой гонке, а Наталья Непряева заняла второе место. Анализировать эти результаты сложно, так как сильнейшие норвежцы и шведы в чемпионате мира не участвуют. И, например, седьмое место в тех же соревнованиях занял давно завершивший карьеру в Кубке мира олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Спицову он проиграл 27 секунд, а Алексею Червоткину — всего семь.

Вроде бы провально для действующих спортсменов в период подготовки к Олимпиаде бежать практически наравне с пусть и заслуженным, но ветераном. Но, с другой стороны, роллеры — это еще ни о чем не говорит. И с большой вероятностью на лыжне Спицов с Червоткиным выиграют у Дементьева в разы больше.

Сорина выиграла у всех две минуты

Оставшиеся группы сборной России в эти дни выступают на всероссийских соревнованиях в Тюмени. Правда, турнир пропускают две главные звезды группы Маркуса Крамера — Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Оба слегка простудились на предыдущем сборе в Италии и, хотя ничего критичного вроде бы нет, решили не рисковать здоровьем и турнир пропустить.

Так что главное внимание было приковано к женским гонкам, где сразились Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Правда, дуэль получилась только в первой гонке — Ступак смотрелась отлично, но перепутала круги и финишировала раньше времени. С гонки ее закономерно сняли, и в заключительном кроссе Юлия уже стартовать не могла. Было очень обидно, после финиша Ступак чуть не плакала.

А вот Сорина показала великолепную готовность. У ближайших соперниц она выигрывала по минуте и больше, а итоговый перевес после кросса с гандикапом перевалил даже за две минуты. И это при том, что у Татьяны болит плечо. Травма была получена месяц назад на лыжероллерном фестивале Blink. И хотя сейчас плечо вроде бы позволяет тренироваться, перегружать его категорически нельзя. В таком случае может потребоваться операция, а это уже поставит под угрозу подготовку к Олимпийским играм.