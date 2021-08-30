Биатлон
Новости Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира Кубок IBU: календарь и результаты
Зачет Кубка IBU
Чемпионат Европы
Олимпиада
Статьи   //    Биатлон

Обозреватель «СЭ» стал призером соревнований по летнему биатлону. Как это было

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 18:50
Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning
Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning
Владимир Иванов попробовал себя еще в одном виде спорта.

Давно хотелось побывать в шкуре биатлониста. Физически прочувствовать, каково это — стрелять, когда пульс зашкаливает и руки трясутся. Я, конечно, пробовал лыжи, а на биатлонных этапах Кубка мира доводилось пострелять, но вот как совместить одно с другим — не представлял. Думал, это удел лишь тех, кто занимается биатлоном профессионально.

И тут вдруг случайно обнаружил, что все абсолютно реально. Оказывается, в Москве еще с 2019 года проводятся соревнования по биатлону для любителей — Pioner Cup. Причем есть как зимний вариант (на первую же гонку которого заявилось более 200 человек), так и летний — на лыжероллерах. А кто не владеет роллерами, может поучаствовать в кросс-биатлоне. Все то же самое: бежишь, стреляешь, бежишь дальше.

Очень круто, что существуют разные форматы гонок: спринт, индивидуалка и масс-старт. Все как в большом биатлоне. Кайф. О том, что 28 августа проводится летний этап, я узнал лишь в начале прошлой недели. Тут же зарегистрировался. И с нетерпением ждал субботы.

Эти промахи на лежке

Я с роллерами не на ты, поэтому выбрал формат кросс-биатлона. Немного смущал только вид гонки — в программе была индивидуалка на 6 км. За бег я был спокоен, а вот стрелковый опыт, мягко говоря, мизерный. Тут же правила как в большом биатлоне: промах — сразу минута плюсом. Мне бы куда больше подошел штрафной круг... Но что делать? Нужно уметь выступать везде. А спринт и масс-старт у Pioner Cup запланированы на 18-19 сентября. Пока же надо набираться опыта.

На соревнованиях все как полагается. Перед стартом — пристрелка. Каждому дается по пять выстрелов из положения лежа и по пять — на стойке. Инструкторы вкратце объясняют технику и говорят, на сколько часов уходят выстрелы. Для биатлонистов это привычная история, но для всех новичков, включая меня, видеть, как после твоего выстрела закрывается мишень, — настоящий восторг.

Старт гонки — в 11 часов утра. Убегали все по одному, через каждые 30 секунд. Все как на биатлонном Кубке мира. Разве что дистанцию преодолевали без винтовок — они ждали всех участников на рубежах. На кросс-биатлон заявилось 66 человек. Кто-то регулярно участвует в любительском биатлоне, кто-то был первый раз. Практически все пришли не за победами, а за удовольствием.

У меня тоже не было даже особого предстартового волнения. Скорее азарт и интерес. Начал я довольно быстро. В темпе 3.35-3.40 на км. Но бежал с запасом, потому что прекрасно понимал: впереди стрельба. Тем не менее уже на первом двухкилометровом круге настиг трех-четырех спортсменов, ушедших в гонку раньше.

Дальше — стрельба. Самое интересное. Пульс нормальный. Откуда взялись промахи вторым и пятым выстрелом — так и не понял. Казалось, что все полностью контролирую. Последний, возможно, просто поторопился. Почему-то хотелось отстреляться быстро, как у профессионалов. Но в целом, конечно же, два промаха для лежки — много. И на тот момент я даже представить не мог, чего они мне будут стоить.

Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning
Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning

Почувствовал себя Ларсом Бергером

Второй круг бежал в том же темпе. И еще раз пожалел, что это был не масс-старт. Потому что все быстрые биатлонисты-любители стартовали после меня, и я не понимал, в районе каких мест вообще нахожусь. Когда все вместе, оно куда проще: видишь спину — надо догонять. Тут же соревнуешься скорее сам с собой.

К стойке тоже удалось подойти на ровном пульсе, но из-за отсутствия техники и опыта далась она куда сложнее. Если на лежке я четко контролировал ситуацию, то тут прицел гулял. А после первого выстрела еще и винтовка заела. Благо организаторы оперативно предоставили другую. В итоге попал три из пяти. И помчал на все деньги финишные два километра. Кайфануть удалось на сто процентов.

А потом во время награждения, к полнейшему удивлению, услышал свою фамилию. Оказалось, я стал третьим в своей возрастной категории — 30-39 лет. Для дебюта — неплохо.

Потом изучил финальные протоколы. Выяснилось: поделил пятое-шестое места в абсолютном зачете. Причем до первого места — всего 1.16... Те самые два глупых промаха на лежке!

Борьба вообще получилась шикарной — первое и второе место разделила всего секунда!

Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning
Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning

Меня, как и следовало ожидать, подвела стрельба. Если победитель и серебряный призер промазали по два раза, а спортсмен, поделивший со мной пятое место, вообще отработал чисто, то у меня — целых четыре штрафные минуты. Лишь благодаря бегу удалось попасть в цветы. Почувствовал себя Ларсом Бергером.

По чистой скорости у меня получилось второе время. Быстрее был Вячеслав Соколов. Что неудивительно. Он двукратный чемпион России в беге на 1500 м и победитель универсиады на этой дистанции. Но у него на рубеже не пошло еще сильнее — семь промахов.

Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning
Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning

В целом получился шикарный праздник. Все финишеры получили медали и, что важнее, море эмоций и удовольствия. Организация — отличная. Я участвовал во множестве разных соревнований, и к Pioner Cup никаких вопросов по удобству и логистики нет. Все предельно понятно и просто, а стартовым пакетам позавидуют международные марафоны. Это отличная возможность выпустить на волю биатлониста, если он живет внутри вас. Уровень подготовки не имеет никакого значения — просто приходите и получайте удовольствие.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Иванов все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Украинский бегун отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады
Украинский паралимпиец проигнорировал россиян на церемонии награждения. Новый скандал в Токио
Паралимпиада-2020: медальный зачет Игр в Токио по итогам 29 августа
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд