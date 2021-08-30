Обозреватель «СЭ» стал призером соревнований по летнему биатлону. Как это было

Владимир Иванов попробовал себя еще в одном виде спорта.

Давно хотелось побывать в шкуре биатлониста. Физически прочувствовать, каково это — стрелять, когда пульс зашкаливает и руки трясутся. Я, конечно, пробовал лыжи, а на биатлонных этапах Кубка мира доводилось пострелять, но вот как совместить одно с другим — не представлял. Думал, это удел лишь тех, кто занимается биатлоном профессионально.

И тут вдруг случайно обнаружил, что все абсолютно реально. Оказывается, в Москве еще с 2019 года проводятся соревнования по биатлону для любителей — Pioner Cup. Причем есть как зимний вариант (на первую же гонку которого заявилось более 200 человек), так и летний — на лыжероллерах. А кто не владеет роллерами, может поучаствовать в кросс-биатлоне. Все то же самое: бежишь, стреляешь, бежишь дальше.

Очень круто, что существуют разные форматы гонок: спринт, индивидуалка и масс-старт. Все как в большом биатлоне. Кайф. О том, что 28 августа проводится летний этап, я узнал лишь в начале прошлой недели. Тут же зарегистрировался. И с нетерпением ждал субботы.

Эти промахи на лежке

Я с роллерами не на ты, поэтому выбрал формат кросс-биатлона. Немного смущал только вид гонки — в программе была индивидуалка на 6 км. За бег я был спокоен, а вот стрелковый опыт, мягко говоря, мизерный. Тут же правила как в большом биатлоне: промах — сразу минута плюсом. Мне бы куда больше подошел штрафной круг... Но что делать? Нужно уметь выступать везде. А спринт и масс-старт у Pioner Cup запланированы на 18-19 сентября. Пока же надо набираться опыта.

На соревнованиях все как полагается. Перед стартом — пристрелка. Каждому дается по пять выстрелов из положения лежа и по пять — на стойке. Инструкторы вкратце объясняют технику и говорят, на сколько часов уходят выстрелы. Для биатлонистов это привычная история, но для всех новичков, включая меня, видеть, как после твоего выстрела закрывается мишень, — настоящий восторг.

Старт гонки — в 11 часов утра. Убегали все по одному, через каждые 30 секунд. Все как на биатлонном Кубке мира. Разве что дистанцию преодолевали без винтовок — они ждали всех участников на рубежах. На кросс-биатлон заявилось 66 человек. Кто-то регулярно участвует в любительском биатлоне, кто-то был первый раз. Практически все пришли не за победами, а за удовольствием.

У меня тоже не было даже особого предстартового волнения. Скорее азарт и интерес. Начал я довольно быстро. В темпе 3.35-3.40 на км. Но бежал с запасом, потому что прекрасно понимал: впереди стрельба. Тем не менее уже на первом двухкилометровом круге настиг трех-четырех спортсменов, ушедших в гонку раньше.

Дальше — стрельба. Самое интересное. Пульс нормальный. Откуда взялись промахи вторым и пятым выстрелом — так и не понял. Казалось, что все полностью контролирую. Последний, возможно, просто поторопился. Почему-то хотелось отстреляться быстро, как у профессионалов. Но в целом, конечно же, два промаха для лежки — много. И на тот момент я даже представить не мог, чего они мне будут стоить.

Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning

Почувствовал себя Ларсом Бергером

Второй круг бежал в том же темпе. И еще раз пожалел, что это был не масс-старт. Потому что все быстрые биатлонисты-любители стартовали после меня, и я не понимал, в районе каких мест вообще нахожусь. Когда все вместе, оно куда проще: видишь спину — надо догонять. Тут же соревнуешься скорее сам с собой.

К стойке тоже удалось подойти на ровном пульсе, но из-за отсутствия техники и опыта далась она куда сложнее. Если на лежке я четко контролировал ситуацию, то тут прицел гулял. А после первого выстрела еще и винтовка заела. Благо организаторы оперативно предоставили другую. В итоге попал три из пяти. И помчал на все деньги финишные два километра. Кайфануть удалось на сто процентов.

А потом во время награждения, к полнейшему удивлению, услышал свою фамилию. Оказалось, я стал третьим в своей возрастной категории — 30-39 лет. Для дебюта — неплохо.

Потом изучил финальные протоколы. Выяснилось: поделил пятое-шестое места в абсолютном зачете. Причем до первого места — всего 1.16... Те самые два глупых промаха на лежке!

Борьба вообще получилась шикарной — первое и второе место разделила всего секунда!

Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning

Меня, как и следовало ожидать, подвела стрельба. Если победитель и серебряный призер промазали по два раза, а спортсмен, поделивший со мной пятое место, вообще отработал чисто, то у меня — целых четыре штрафные минуты. Лишь благодаря бегу удалось попасть в цветы. Почувствовал себя Ларсом Бергером.

По чистой скорости у меня получилось второе время. Быстрее был Вячеслав Соколов. Что неудивительно. Он двукратный чемпион России в беге на 1500 м и победитель универсиады на этой дистанции. Но у него на рубеже не пошло еще сильнее — семь промахов.

Владимир Иванов на дистанции. Фото RussiaRunning

В целом получился шикарный праздник. Все финишеры получили медали и, что важнее, море эмоций и удовольствия. Организация — отличная. Я участвовал во множестве разных соревнований, и к Pioner Cup никаких вопросов по удобству и логистики нет. Все предельно понятно и просто, а стартовым пакетам позавидуют международные марафоны. Это отличная возможность выпустить на волю биатлониста, если он живет внутри вас. Уровень подготовки не имеет никакого значения — просто приходите и получайте удовольствие.