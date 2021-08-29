Наши не могут побеждать даже на летнем ЧМ без соперниц. Кризис продолжается?

Миронова и Казакевич провалили важный старт в Нове-Место.

Чемпионат мира по летнему биатлону в этом году — странная затея. Большинство стран из стрелково-лыжной элиты решило соревнования либо вообще пропустить (например, Норвегия, Швеция и Франция), либо отправить в Чехию резервный состав. При этом Россия в женском разряде захотела устроить встряску своим лидерам и собрала в августе практически всех лучших, включая Светлану Миронову, Ирину Казакевич и Валерию Васнецову. Только вот результат наши девушки не смогли показать даже в практически полном отсутствии соперников. Ужасная стрельба настолько пугает, что возникает логичный вопрос: как в таком состоянии входить в олимпийский сезон?

Девушки не оправдали ожиданий

Редкий случай для последнего десятилетия: женская сборная России по биатлону — фаворит турнира. Но на летнем чемпионате мира в Нове-Место так и было. Мироновой с Казакевич могли на равных противостоять в Чехии разве что Ивона и Паулина Фиалковы. Словацкие биатлонистки решили подписаться на ЛЧМ, видимо, только из-за близости места проведения соревнований к их дому. Потому что никого уровня Тириль Экхофф или Доротеи Вирер и близко не было. Конечно же, не пропустили домашние старты сами чешки. Но если нам не под силу Маркета Давыдова и Луция Харватова, то это приговор нашей женской сборной. Давыдова вместе с полячкой Моникой Хойш ожидаемо и взяли все золотые медали чемпионата. Только вот наши даже и не соперничали с ними, а пытались разобраться сами с собой.

В суперспринте бронзу завоевала Казакевич — правда, скорее вопреки, а не благодаря. Ведь 23-летняя девушка из Бердянска совершила пять промахов. Дальше — больше: в спринте — семь, в гонке преследования — девять. В программе летних чемпионатов нет индивидуальной гонки или масс-старта, иначе по такой прогрессии дальше было бы 11? Миронова выступила не сильно лучше. По три промаха в преследовании и спринте, но сразу девять — в суперспринте. Ходом Светлана была тоже не сильно хороша, поэтому в призы ей зайти так и не удалось. Васильева возвращается в большую игру после допингового скандала, правда, триумфальным возвращение не вышло. Лучше всего Маргарите удался спринт, где она была в одном промахе от победы. О выступлении Натальи Гербуловой и Валерии Васнецовой хочется просто забыть. Единственное, приятно удивила в последний день Тамара Дербушева. Она отстрелялась на ноль и взяла бронзу преследования, причем на пьедестал она взобралась с 16-й стартовой позиции.

Костюков доказал, что его не просто так включили в списки сборной

У парней ситуация была кардинально другая. В мужской сборной понимали, что нет никакого смысла в олимпийский год отправлять на сомнительный старт лидеров. Практически синхронно от выступлений в Нове-Место открестились сначала спортсмены группы Сергея Башкирова (Александр Логинов, Евгений Гараничев) и Юрия Каминского (Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Карим Халили). Летний чемпионат мира отдали на откуп резервистам, и это было правильное и логичное решение. Другое дело, что провала в отсутствии представителей лучших биатлонных команд от них тоже никто не ждал.

Любопытнее всего было следить за Дмитрием Абашевым и Ярославом Костюковым — эти два возрастных биатлониста недавно попали в списки основы сборной России на текущий сезон. Основным аргументом в пользу того, чтобы поверить в перспективы второго дыхания у 26-летнего Костюкова и 30-летнего Абашева, были как раз успехи на летнем чемпионате России. Но смогли ли они подтвердить свой уровень на ЧМ? Абашев ни в одной гонке не попал в топ-20, Костюков завоевал бронзу в преследовании и взял серебро в суперспринте, но провалился в спринте. Из других парней выделились Александр Бабчин и Роман Сурнев. Иван Колотов и Александр Бектуганов ничем в Чехии не запомнились.

У юниоров феерили Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко

Светлое пятно в атмосфере безнадеги — выступление наших юниорок. Они выдали практически максимальный результат: суперспринт взяла Анастасия Гореева, спринт и гонку преследования — Анастасия Шевченко. При этом идеальными девушки не были. Далеко не всегда стабильно шла стрельба, особенно лежа (это вообще ахиллесова пята практически всех россиянок), были проблемы с инвентарем и травмы. К примеру, Гореева на пристрелке ободрала локоть и не могла из-за этого спокойно стрелять. «Сначала на первой гонке просто ушибла локоть. А потом на пристрелке упала на него снова в том же самом месте. Ободрала еще сильнее и отбила его снова. Вместо того, чтобы думать о том, как я должна стрелять, думала, как же болит рука», — рассказывала она.

В мужской категории бронзу взял Дмитрий Шамукаев. При этом сам Дмитрий относится к своему успеху скептически. «Думаю, если бы приехали те же норвежцы и немцы — результат был бы совсем другой», — сказал он после стартовой гонки чемпионата в суперспринте. Кстати, эта дисциплина стала единственной успешной для Дмитрия — в классическом спринте он оказался девятым, а на гонку преследования даже не вышел. Лидировали среди парней чехи, особенно ярко выделялся Томаш Микишка. Вообще, медаль Шамукаева скорее неожиданность. Перед стартом турнира больше надежд было на Андрея Ващенко, Евгения Фадеева и Даниила Фомина, только они так себя в Нове-Место и не проявили.

Суперспринт. Женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) — 22.43,5 (3)

2. Юлия Джима (Украина) — 2,9 (2)

3. Ирина Казакевич (Россия) — 6,6 (5)

Суперспринт. Мужчины

1. Георге Бута (Румыния) — 19.36,5 (0)

2. Ярослав Костюков (Россия) — 11,0 (2)

3. Флоран Клод (Бельгия) — 15,7 (2)

Спринт, женщины

1. Моника Хойниш (Польша) — 16.54,4 (1)

2. Маркета Давидова (Чехия) — 11,1 (0)

3. Полона Клеменчич (Словения) — 21,0 (0)

...4. Маргарита Васильева (Россия) — 25,3 (1)

Спринт, мужчины

1. Михал Крчмарж (Чехия) — 19.18,5 (0)

2. Матей Балога (Словакия) — 10,2 (0)

3. Корнел Пукьяну (Румыния) — 23,1 (2)

...11. Александр Бабчин (Россия) — 51,8 (1)

Гонка преследования, женщины

1. Маркета Давидова (Чехия) — 20.57,3 (3)

2. Юлия Джима (Украина) — 0,8 (1)

3. Тамара Дербушева (Россия) — 8,4 (0)

Гонка преследования, мужчины

1. Михал Крчмарж (Чехия) — 27.01,5 (1)

2. Флоран Клод (Бельгия) — 15,7 (4)

3. Ярослав Костюков (Россия) — 15,9 (1)