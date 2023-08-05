Екатерина Глазырина нашла себя вне биатлона. Она дважды была дисквалифицирована

Талантливая спортсменка так и не смогла реализовать свой потенциал и завершила карьеру.

Помните Екатерину Глазырину? Биатлонистке уже 36 лет, последний раз на соревнованиях она появлялась летом 2020 года. Уже давно было понятно, что шанс на возвращение минимальный, тем не менее официально Глазырина заявила о завершении своей спортивной карьеры только сейчас. Высказывание тренера Екатерины о ее уходе из спорта — повод целостно посмотреть на ее карьеру. И главный вывод, который приходит на ум, — реализация способностей. Как так вышло что одна из самых талантливых биатлонисток поколения запомнится разве что оскорблением подруг по сборной и допинговыми разборками?

Не выступала почти три года и планирует бизнес вне биатлонного мира

Двукратный призер чемпионата Европы и пятикратная победительница этапов Кубка мира по биатлону Екатерина Глазырина заявила о завершении своей спортивной карьеры. Точнее, сначала в интервью ТАСС об этом сообщил ее муж и личный тренер Антон Щурбинов. «Екатерина больше не будет выступать, она завершила карьеру. Сейчас она занимается семьей, ребенком», — сказал Щурбинов. Позднее в беседе с порталом matchtv.ru высказалась и сама Глазырина. «Все так, я завершаю свою карьеру, — подтвердила она недавнюю новость. — Мысли, чтобы продолжить, конечно, были. Готовилась, тренировалась, но не захотела в очередной раз возвращаться и кому?то что?то доказывать. Но если бы я вернулась, то результаты были бы — у меня муж тренер. Но, наверное, время уже ушло, надо давать дорогу молодым. И мотивация была не настолько высока, чтобы продолжать карьеру».

Екатерина сделала в том числе и намек на то, чем хочет заниматься после спорта. Вместе с супругом они развивают свой бизнес. Конкретикой спортсменка не поделилась, однако заявила, что дело никак не связано с биатлоном. На соревнованиях публика в последний раз видела Глазырину летом 2020 года, когда она вышла на гонки чемпионата страны на лыжероллерах в Тюмени. Это была одна из многих попыток спортсменки вернуться в элиту, которая закончилась ничем. Зимний сезон ей даже не дали начать — в сентябре того же года Глазырина была отстранена на год из?за антидопингового расследования по докладу Ричарда Макларена. Срок отстранения биатлонистки заканчивался в сентябре 2021-го, однако никаких сведений о том, что биатлонистка вновь пыталась попасть в сборную, нет. Сейчас Глазыриной 36 лет, поэтому ее заявление — это лишь признание давно очевидного.

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Оскорбила партнеров по сборной из-за замены в эстафете

Чем запомнится Екатерина как биатлонистка? С одной стороны, набор титулов для российского биатлона последних лет не то чтобы внушительный, но приличный. С другой — замах в начале ее карьеры был явно на большее. Когда Глазырина переезжала из Пермского края в Екатеринбург, на нее смотрели как на большое дарование и пророчили большую судьбу. И пусть первый ее международный старт — первенство Европы 2007 года в болгарском Банско — был неудачный, (только 15-е место в индивидуальной гонке), девушка быстро прогрессировала и спустя год была уже пятой. Постепенно ее начали привлекать и к взрослым стартам. Так, на чемпионате Европы 2010 года в эстонском Отепя Екатерина стала бронзовым призером в эстафете. Дальше пошли этапы Кубка IBU, первые этапы Кубка мира. Резких скачков уже не было, но уверенный рост — вполне.

Глазырина стала одной из надежд российской сборной в контексте Олимпиады в Сочи. Она рассчитывала попасть в состав эстафетной команды, которая с большой долей вероятности заехала бы дома в призы. Однако олимпийский сезон она начала без особых успехов, а затем и вовсе получила травму плеча. При этом еще за сутки до старта женской эстафеты на Олимпиаде она была в предварительном составе сборной России на гонку вместе с Яной Романовой, Ольгой Зайцевой и Ольгой Вилухиной. Однако в ночь накануне старта ее заменили на Екатерину Шумилову. Эта замена вызвала бурную реакцию у Глазыриной, которая написала на своей странице в соцсети, что это «не команда, а г****». Подобная выходка не могла не остаться без последствий, и в дальнейшем Союз биатлонистов России принял решение отстранить спортсменку от участия в соревнованиях до конца сезона.

Фото СБР

Из одной допинговой дисквалификации в другую

Хотя позднее сама Глазырина принесла извинения за свое высказывание и неоднократно называла ту историю главной ошибкой в своей жизни, эта фраза плотно ассоциируется со спортсменкой и стала едва ли не главным воспоминанием о ее карьере. Наравне с допинговым кейсом. Впервые претензии ВАДА к Глазыриной были объявлены 10 февраля 2017 года. За несколько часов до начала женского спринта на чемпионате мира в Хохфильцене Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Екатерину от соревнований на основании доклада Макларена. Но на тот момент еще не было каких-либо внятных доказательств употребления Екатериной запрещенных веществ. Пресс-служба IBU заявила, что спортсменка только подозревается в нарушении антидопинговых правил. Подозрения подтвердились спустя год — 4 мая 2018 года Екатерина Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована.

Срок первой дисквалификации уложился в два года. Кроме того, все результаты выступлений Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 февраля 2017 года аннулированы. Таким образом, мечты Екатерины об Олимпиаде в Пхенчхане были разрушены. Не сказать, что два с половиной года между Сочи-2014 и первым отстранением прошли для нее крайне успешно, тем не менее она оставалась в обойме сборной и могла рассчитывать на поездку в Южную Корею, если бы не решение ВАДА и CAS.

Тем не менее биатлонистка не сдалась и вернулась в конце сезона-2018/19. В нее поверило и руководство, предоставив шанс выступить на этапах Кубка IBU. Правда, до Кубков мира ее так и не подняли, а дальше возвращению помешал сначала ковид, а затем и вторая дисквалификация. 24 сентября 2020 года Глазырина вновь была отстранена от соревнований в связи с появлением новых данных из Московской антидопинговой лаборатории и доклада Макларена. По сути, это и стало финалом карьеры, полной несбывшихся надежд и скандальных новостей.