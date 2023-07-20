«У меня ноги выглядят, как у трупа». Устюгов пугает болельщиков показаниями в суде

Знаменитый биатлонист рассказал о причинах аномальных показателей крови CAS и надеется на возвращение золотых олимпийских медалей.

Один из самых знаменитых российских биатлонистов Евгений Устюгов уже довольно давно завершил карьеру, но продолжает оставаться в центре внимания. После того как Евгения дисквалифицировали и лишили золота Игр в Ванкувере и Сочи в связи с допинговыми обвинениями, он продолжил бороться за свое честное имя в CAS. 13 июля прошло заседание по его апелляции, видео которого выложили в Сеть. И там Устюгов в качестве аргументов привел шокирующие подробности по состоянию своего здоровья.

Лишили почти всего

Карьера Устюгова была яркой, но недолгой, ведь завершил он ее в апреле 2014-го в возрасте 28 лет. Недавно ему исполнилось 38, некоторые его ровесники до сих пор еще сражаются на биатлонных трассах. В то время как Евгений сейчас сражается исключительно за свое честное имя и пытается сохранить здоровье.

Спустя три года после завершения россиянином карьеры в Международном союзе биатлонистов заподозрили спортсмена в употреблении допинга. Сперва в феврале 2020-го его признали виновным в применении допинга оксандролона, дисквалифицировали и аннулировали все результаты с лета 2013-го, в том числе лишив и эстафетного золота Игр-2014 в Сочи. А в сентябре 2020-го антидопинговая панель CAS и вовсе на основании данных биологического паспорта сочла Устюгова виновным в применений кровяного допинга, лишив и остальных наград в период с 2010-го до окончания карьеры — в том числе золота (в масс-старте) и бронзы (в эстафете) Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных медалей чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске. Таким образом, практически все достижения Евгения были аннулированы.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Сам спортсмен с таким наказанием не согласился, подав апелляции на несправедливые, по его мнению, решения. Заседание по поводу апелляции на аномалии в биопаспорте прошло 13 июля, причем видео оказалось в открытом доступе. Как и аргументы, которые привел Устюгов. И, по словам биатлониста, состояние его здоровье оставляет желать много лучшего.

«В Международном союзе биатлонистов и WADA знали о моем завышенном гемоглобине, если я не ошибаюсь, с 2009 года. И постоянно отправляли на допинг-контроль. Сколько бы тестов я ни сдавал, все они были отрицательными. Видел несколько спортсменов, не буду называть страны, с таким же высоким гемоглобином. Они присутствуют, но почему-то рассматривают только мое дело», — рассказал Устюгов.

Диагноз приравнен к инвалидности

После чего Евгений добавил и вовсе шокирующие подробности о своей нынешней жизни: «За ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят, как у инвалида или трупа, полностью синие! Вчера я сдавал анализ на ферритин, сейчас он доходит до 499. А для обычного человека максимум — 250».

Кроме того, Устюгов вновь сделал акцент на том, что повышенный гемоглобин у него наследственный, и заявил, что его диагноз может быть приравнен к инвалидности. В 2012-м ему был поставлен диагноз «наследственный гемохромотоз», у обоих родителей также повышен гемоглобин, а у самого спортсмена сейчас он по-прежнему, как и во время карьеры, находится на очень высоком уровне — 180. Хотя оппоненты Устюгова, настаивающие на его вине, указывают на отклонения в биопаспорте (вроде скачков гемоглобина), которые, по мнению экспертов со стороны обвинения, сложно объяснить наследственным заболеванием.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Мнение экспертов, поддерживающих Устюгова, само собой, совсем иное. Чьи аргументы перевесят — пока непонятно, вердикта по апелляции можно ждать еще несколько месяцев. Но одно точно — у российского биатлониста действительно на протяжении всей карьеры были наследственные отклонения от стандартных параметров крови. И об этом было известно всем в пору его расцвета. Так почему же обвинения предъявили только спустя годы после ухода Устюгова из спорта?

Еще один важный вопрос — как наследственное заболевание отразится на Устюгове в будущем. «У него ферритин доходит до 499. Это много. Конечно, прежде всего, надо идти к гематологу и разбираться с функцией костного мозга, какое кроветворение там идет. Повышенный гемоглобин опасен образованием тромбов в мелких сосудах. Из-за этого могут быть инсульты, инфаркты и прочие заболевания. Это нужно срочно лечить. Если это заболевание запустить, можно остаться инвалидом», — прокомментировал «СЭ» повышенный гемоглобин звездного в прошлом биатлониста доктор медицинских наук, пульмонолог и терапевт Александр Карабиненко. Сам спортсмен рассказал в CAS, что его дедушка умер от тромба в возрасте 40 с небольшим лет. Так что вне зависимости от вердикта CAS Евгений должен максимально серьезно отнестись к своему здоровью. Хотя он и сам это прекрасно понимает.