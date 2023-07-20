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Допинг

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«У меня ноги выглядят, как у трупа». Устюгов пугает болельщиков показаниями в суде

Отдел спорта «СЭ»
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Евгений Устюгов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Знаменитый биатлонист рассказал о причинах аномальных показателей крови CAS и надеется на возвращение золотых олимпийских медалей.

Один из самых знаменитых российских биатлонистов Евгений Устюгов уже довольно давно завершил карьеру, но продолжает оставаться в центре внимания. После того как Евгения дисквалифицировали и лишили золота Игр в Ванкувере и Сочи в связи с допинговыми обвинениями, он продолжил бороться за свое честное имя в CAS. 13 июля прошло заседание по его апелляции, видео которого выложили в Сеть. И там Устюгов в качестве аргументов привел шокирующие подробности по состоянию своего здоровья.

 
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Лишили почти всего

Карьера Устюгова была яркой, но недолгой, ведь завершил он ее в апреле 2014-го в возрасте 28 лет. Недавно ему исполнилось 38, некоторые его ровесники до сих пор еще сражаются на биатлонных трассах. В то время как Евгений сейчас сражается исключительно за свое честное имя и пытается сохранить здоровье.

Спустя три года после завершения россиянином карьеры в Международном союзе биатлонистов заподозрили спортсмена в употреблении допинга. Сперва в феврале 2020-го его признали виновным в применении допинга оксандролона, дисквалифицировали и аннулировали все результаты с лета 2013-го, в том числе лишив и эстафетного золота Игр-2014 в Сочи. А в сентябре 2020-го антидопинговая панель CAS и вовсе на основании данных биологического паспорта сочла Устюгова виновным в применений кровяного допинга, лишив и остальных наград в период с 2010-го до окончания карьеры — в том числе золота (в масс-старте) и бронзы (в эстафете) Олимпиады-2010 в Ванкувере, а также двух серебряных медалей чемпионата мира-2011 в Ханты-Мансийске. Таким образом, практически все достижения Евгения были аннулированы.

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Сам спортсмен с таким наказанием не согласился, подав апелляции на несправедливые, по его мнению, решения. Заседание по поводу апелляции на аномалии в биопаспорте прошло 13 июля, причем видео оказалось в открытом доступе. Как и аргументы, которые привел Устюгов. И, по словам биатлониста, состояние его здоровье оставляет желать много лучшего.

«В Международном союзе биатлонистов и WADA знали о моем завышенном гемоглобине, если я не ошибаюсь, с 2009 года. И постоянно отправляли на допинг-контроль. Сколько бы тестов я ни сдавал, все они были отрицательными. Видел несколько спортсменов, не буду называть страны, с таким же высоким гемоглобином. Они присутствуют, но почему-то рассматривают только мое дело», — рассказал Устюгов.

 
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Диагноз приравнен к инвалидности

После чего Евгений добавил и вовсе шокирующие подробности о своей нынешней жизни: «За ночь просыпаюсь минимум раз в час. Любой терапевт поймет, когда онемевают пальцы на ногах, на руках. Каждый раз приходится просыпаться и чувствовать эти боли. Стоит мне постоять на одном месте босиком на асфальте или на полу, у меня ноги выглядят, как у инвалида или трупа, полностью синие! Вчера я сдавал анализ на ферритин, сейчас он доходит до 499. А для обычного человека максимум — 250».

Кроме того, Устюгов вновь сделал акцент на том, что повышенный гемоглобин у него наследственный, и заявил, что его диагноз может быть приравнен к инвалидности. В 2012-м ему был поставлен диагноз «наследственный гемохромотоз», у обоих родителей также повышен гемоглобин, а у самого спортсмена сейчас он по-прежнему, как и во время карьеры, находится на очень высоком уровне — 180. Хотя оппоненты Устюгова, настаивающие на его вине, указывают на отклонения в биопаспорте (вроде скачков гемоглобина), которые, по мнению экспертов со стороны обвинения, сложно объяснить наследственным заболеванием.

Биатлонист Евгений Устюгов.
Фото Федор Успенский, "СЭ"

Мнение экспертов, поддерживающих Устюгова, само собой, совсем иное. Чьи аргументы перевесят — пока непонятно, вердикта по апелляции можно ждать еще несколько месяцев. Но одно точно — у российского биатлониста действительно на протяжении всей карьеры были наследственные отклонения от стандартных параметров крови. И об этом было известно всем в пору его расцвета. Так почему же обвинения предъявили только спустя годы после ухода Устюгова из спорта?

Еще один важный вопрос — как наследственное заболевание отразится на Устюгове в будущем. «У него ферритин доходит до 499. Это много. Конечно, прежде всего, надо идти к гематологу и разбираться с функцией костного мозга, какое кроветворение там идет. Повышенный гемоглобин опасен образованием тромбов в мелких сосудах. Из-за этого могут быть инсульты, инфаркты и прочие заболевания. Это нужно срочно лечить. Если это заболевание запустить, можно остаться инвалидом», — прокомментировал «СЭ» повышенный гемоглобин звездного в прошлом биатлониста доктор медицинских наук, пульмонолог и терапевт Александр Карабиненко. Сам спортсмен рассказал в CAS, что его дедушка умер от тромба в возрасте 40 с небольшим лет. Так что вне зависимости от вердикта CAS Евгений должен максимально серьезно отнестись к своему здоровью. Хотя он и сам это прекрасно понимает.

 
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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Евгений Устюгов
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