«Они заказывали ему проституток и возили на охоту». В IBU объяснили симпатию Бессеберга к русским

Экс-президента Международного союза биатлонистов все сильнее затягивает скандал с нашим биатлоном.

Российский допинг — мощный бренд. Настолько, что сбивает с ног даже президентов международных федераций. Бывшего босса мировой легкой атлетики Ламина Диака шесть лет назад сняли за взятки, которые он якобы получал в обмен на молчание о положительных допинг-пробах в России, и в итоге дали условный срок. Теперь вот новая большая фигура — Андерс Бессеберг. Норвежского функционера обвиняют примерно в том же. Хотя прямых доказательств нет. Только рассказы о русской девушке, которая любила биатлон.

Кто он такой?

Бессеберг на самом деле практически папа мирового биатлона. Нынешняя популярность этого вида спорта — во многом его заслуга. Уже не все помнят, но не так давно биатлон входил в Международную федерацию современного пятиборья. И был там на второстепенных ролях. Если сейчас у Кубка мира по биатлону сумасшедшие рейтинги, а чемпионат мира — одно из главных спортивных событий года, то в 1990-х про него говорили меньше, чем сейчас про все то же пятиборье. В «СЭ», например, можно было на первой полосе увидеть интервью про горные лыжи, а результаты биатлонного чемпионата мира — на задворках того же номера. Да и то — лишь сухие цифры.

Бессеберг не только поверил в биатлон, он подарил ему новую жизнь. Именно Андерс был главным инициатором автономии от пятиборцев. В 1993-м был образован IBU, и ни у кого не было сомнений, кто должен его возглавить.

Норвежец начал активно работать с телевидением, много усилий прилагал для коммуникаций со СМИ и привлекал спонсоров. Уже через 10 лет биатлон воспринимался по-другому. Еще через 10 стал одним из самых привлекательных видов спорта. Я бывал на самых разных чемпионатах мира, и по уровню организации турниры по лыжам, гандболу, легкой атлетике или плаванию даже рядом не стояли с биатлоном. Продуманная логистика, бесплатные шаттлы для болельщиков, удобный сайт (работающий в том числе на русском), очень комфортные условия работы для журналистов. Спортсмены имеют возможность зарабатывать серьезные деньги. Победа в гонке, например, 15 тысяч евро. И награждается первая двадцатка! Настолько сытые федерации в мировом спорте можно пересчитать по пальцам одной руки.

И многие из тех, кто теперь вкушает плоды этой золотой биатлонной пальмы, уже вряд ли вспоминают, что все это стало возможным благодаря Бессебергу.

А где доказательства вины?

Вместо того чтобы наслаждаться своим детищем на пенсии, норвежский функционер, которому через месяц стукнет 75, находится в томительном ожидании приговора. Вместо лучей славы — позорные обсуждения. И от бесславного исхода его уже вряд ли что-то спасет. Разве что постфактум рассудит история, но ему от этого едва ли легче.

Независимая комиссия IBU признала Бессеберга виновным по делу о сокрытии допинг-проб наших спортсменов. По мнению все той же комиссии, ведомой Джонатаном Тейлором, российские биатлонисты систематически принимали запрещенные препараты в 2008-2015 годах. И наше спортивное руководство всех якобы покрывало. В качестве доказательств — показания, разумеется, информатора Григория Родченкова.

Справедливости ради, у нас действительно были допинговые залеты. В частности, с ЭПО. Ахатова, Юрьева, Ярошенко, Старых, Логинов. Но где тут сокрытие проб? Возможно, дело в туманных историях с Евгением Устюговым, Светланой Слепцовой или Екатериной Глазыриной. Комиссия установила, что наша сторона пыталась обмануть систему. Но IBU этого, по мнению все той же комиссии, знать не мог. Кто именно из россиян и как пытался обмануть — интересно услышать. Но этого в отчете нет.

Как нет и сомнительных денежных переводов на счета Бессеберга. Если тому же Диаку и его сыну предъявляют необъяснимые поступления с семизначными суммами, то Бессеберг от России денег не получал. Переписок по теме тоже нет. Тем не менее, комиссия считает, что наша сторона давала ему взятки другим способом. Охотой, часами и проститутками. Доказательств сокрытия проб не нашли, зато ему вспомнили все, что только можно:

— простил Александра Тихонова за попытку подкупить генерального секретаря IBU Николь Реш во время скандала на ЧМ-2009 (при этом сам Тихонов категорически отрицает, что такое вообще было);

— не реагировал должным образом на доклады Макларена (Андерс недоумевал по поводу недопуска части российских биатлонистов в Пхенчхан);

— не стал переносить финал Кубка мира-2018 из Тюмени.

Андреас — далеко не святой. И его любовь к походам налево давно не новость для биатлонной тусовки. Организаторы соревнований из каждого города, в котором проходили биатлонные старты, знали предпочтения возрастного норвежца. Где-то у него даже были постоянные любимицы. Особенно в документах расследования умиляет рассказ норвежца о девушке из Ханты-Мансийска, которая «работала танцовщицей и любила биатлон». Но всерьез говорить о том, что за это Бессеберг закрывал глаза на какие-то глобальные русские махинации, просто смешно. У нас действительно встречали и встречают дорогих гостей очень хорошо — подарками, баней, охотой и проститутками. Кому что нужно. Это скорее особенности менталитета. Выпрыгнуть из штанов так, чтобы поразить иностранца.

Комиссия наверняка все очень хорошо понимает. Скорее всего, на весь мир достали эту не особенно секретную информацию просто для того, чтобы у всех сформировалось нужное моральное отношение к экс-руководителю IBU. Наверное, если бы Бессеберг сразу начал сокрушаться о допинговом зле в России, сейчас у него были бы более приятные времена.

Вот глава World Athletics Себастьян Коэ не стесняется — и у него все хорошо. Даже в МОК избрали. И то, что он был вице-президентом Международной федерации легкой атлетики (считай, вторым человеком после Диака) в самые грязные для нее времена, никого не смущает. А Бессеберга называют позором в его же федерации. В той, которую он создал.