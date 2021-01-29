Соотечественники экс-главы мирового биатлона шокированы обвинениями в его адрес.

Вчера комиссия IBU под председательством британца Тэйлора опубликовала 200-страничный доклад о коррупции экс-руководителей Международного союза биатлонистов. Основная часть доклада посвящена 74-летнему норвежцу Андерсу Бессебергу, который 25 лет бессменно возглавлял организацию. По утверждениям расследователей, Бессеберг пользовался услугами проституток, получал подарки в виде дорогих часов и приглашений на бесплатную охоту — все это с помощью российской стороны. Такое отношение к боссу IBU якобы способствовало сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Про сказочные «поляны» с икрой и проституток и ранее доводилось слышать многим, кто какое-то время бывал в биатлонной тусовке. Гостеприимная Россия никогда норвежского руководителя не обижала. Правда, теперь в бешенстве сами норвежцы, которые на страницах СМИ вовсю полощут функционера-ветерана. Но, надо заметить, полощут осторожно — сам Бессеберг и его адвокат Норберт Весс обвинения отрицают, и, если что, «дело Бессеберга» вполне может перерасти в дело о клевете по отношению к его хейтерам.

История о президенте, который потерял моральные границы

Сайт главной телекомпании Норвегии NRK признает, что конкретных доказательств вины Бессеберга найдено не было. Однако затем следует длинное «но», в котором перечисляются все случаи с бесплатными проститутками, таинственными знакомствами на банкете в Ханты-Мансийске и прочее.

Сайт NRK. Фото NRK

При этом норвежцы отдают должное Бессебергу — он «превратил биатлон в уникальную историю успеха». «Но, возможно, путь был слишком длинным для норвежца, который руководил этим видом спорта в течение четверти века», — констатирует NRK. Другие авторы называют его «отцом современного биатлона». Однако остается главный вопрос — какой ценой будет переписана история его президентства?

— Это история о президенте, который, кажется, постепенно потерял все моральные границы в постоянном балансировании между ограничением и умиротворением могущественной России, — отмечает один из заметных комментаторов зимних видов спорта Ян Петтер Сальтфедт.

Особенные издевки у норвежцев вызывает контраргументация Бессеберга. В своих объяснениях, пишут СМИ, Бессеберг постоянно перемещается где-то между «не знаю» и «не помню», когда дело касается того, кто оплатил услуги сопровождения. Приводится норвежский аналог поговорки «я не я, и лошадь не моя».

Он чувствовал себя королем

Издание VG поговорило с представителем США в руководстве IBU Максом Коббом. Он не удивлен публикацией и добавил такую фразу:

— Когда я вошел в состав правления IBU, я слышал, как Бессеберг и его люди избивали тех, кто не соглашался. Норвежцы используют глагол klubbet, в разных источниках это переводится как «бить», «сбивать с ног» и «забивать», а klubbe по-норвежски — «молоток». Остается только догадываться, что же делали с критиками на самом деле.

Сайт издания VG. Фото VG

— Когда вопрос касается дела против Андерса Бессеберга, норвежца, который в течение 25 лет был всесильным человеком в международном биатлоне, важно держать язык за зубами, — признается автор еще одной статьи, намекая, что у Бессеберга есть шанс оправдаться в суде.

В некоторых публикациях и вовсе говорится об особенных отношениях «режима Бессеберга» — именно так его называют — и России. «Он чувствовал себя королем», — говорит со слов Кобба VG. Тот же Кобб утверждает, что причиной коррупции стало неограниченное число сроков Бессеберга на посту президента, которое не могло не привести к развалу системы.

Dagbladet ехидно озаглавила статью о Бессеберге фразой «Дайте человеку шанс!», в которой автор пишет, что еще до полицейского расследования все знали о близости русских и Бессеберга. «Как долго мы, спортивная аудитория, будем позволять себя дурачить?» — писали тогда мы", — патетически восклицает журналист.

Видимо, уже недолго. Но при этом важно оградить и будущих руководителей от возможного влияния денег, проституток и тому подобного — такова идея статьи. «Ведь ведущие позиции в мировом спорте всегда несут за собой гламур», — говорится в статье.

Спортсмены посылают Бессеберга

Скандинавские спортсмены также ожидаемо отвернулись от Бессеберга. Но некоторые стараются защищать. Ветле Шостад Кристиансен, например, считает, что имела место не коррупция, а немного норвежской наивности (это, видимо, про историю сексуального контакта с бывшей танцовщицей в Ханты-Мансийске, которая представилась «любительницей биатлона»).

— Очень неприятно, что он впутался во все это. Я чувствую, что это не прямая коррупция, а просто закрывание глаз и, может быть, немного доверчивой норвежской наивности.

Мы давно так или иначе знали про эти поездки Бессеберга на охоту. Нет ничего удивительного в том, что он любил охотиться, но я удивлен тем, как это происходило. Тем вещам, которые использовались, чтобы купить его молчание.

Тарьей Бе обиделся сильнее:

— Под руководством Бессеберга и Реш IBU защищали мошенников и допингистов, позволяли им выходить на старт и соперничать с нами, теми, кого волнуют fair play и чистый спорт. Они делали это у нас за спиной и бросались пустыми фразами. Это потрясает до глубины души.

Интересно, что на официальных страницах IBU никакой реакции на события нет. Изредка только в Instagram попадаются редкие комментарии российских болельщиков, мол, хватит опять нас во всем обвинять.

А подвел итог, как всегда, самый жесткий в заявлениях швед Себастьян Самуэльссон. В своем Twitter он написал: «Пошел ты, Бессеберг».

Куда предстоит идти скорому юбиляру, теперь, видимо, будет решать суд.