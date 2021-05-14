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«В Эстерсунде после финиша хотела спрятаться, но не нашла куда». Честное интервью лучшей молодой биатлонистки России

Наталья Марьянчик
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Сегодня, 20:15
Ирина Казакевич. Фото Instagram
Ирина Казакевич. Фото Instagram
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Ирина Казакевич стала открытием прошлого сезона — 23-летняя дебютантка смогла провести полноценный сезон на Кубке мира, а на чемпионате мира в Поклюке вообще была одной из лучших в сборной.
Ирина Казакевич.«Не считаю, что попала в состав нечестно. Тренерам виднее». Ирина Казакевич — об итогах пасьюта и ЧМ-2021

Казакевич — одна из немногих российских биатлонисток, кто однозначно может записать прошедший сезон себе в актив. В 23 года она провела весь сезон на Кубке мира, стабильно занимая там места в топ-20. При этом сумела остаться в стороне от всяческих разборок и скандалов, полностью поддерживая Михаила Шашилова — старшего тренера и своего личного наставника, который курирует ее подготовку с детства.

В интервью «СЭ» Казакевич рассказала:

— чему ее научила итальянка Доротея Вирер;
— как она относится к тому, что Шашилов называет ее ребенком;
— как сумела выиграть 60-километровый лыжный марафон;
— почему неактивно ведет Instagram и как планирует готовиться к олимпийскому сезону.

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Самое жесткое в марафоне — последние десять километров

— Как вы провели межсезонье?

— Отпуск уже, можно сказать, закончился. Прохожу углубленное медобследование в Москве, а потом едем на первый сбор в Сочи. До этого отдых у меня был довольно насыщенным. Мы съездили на Камчатку, потом у меня еще был отпуск, но об этом я не особо хочу распространяться. Даже никаких фотографий в соцсети не выкладывала.

— Почему нет? Практически все ваши подруги по команде выкладывали фото с морей и океанов...

Не люблю выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь. В основном выкладываю что-то в соцсети, только если есть какие-то обязательства. Знаю, что многие относятся к этому иначе, но я все же хочу, чтобы личное оставалось личным.

— На Камчатке вы выиграли Авачинский марафон, обойдя в том числе и многих лыжниц. 60 км — это же экстремальная дистанция для биатлонистки?

Мы заранее запланировали, что будем закатываться на Камчатке. Полетели Настя Шевченко, Алексей Шевченко со своей подругой лыжницей Натальей Мекрюковой, Тамара Воронина... Цели показать какой-то результат не было, мне просто интересно было пройти такую дистанцию. Порадовало, что сумела выйти из трех часов (результат Казакевич — 2:59.15). Это основа, от которой можно отталкиваться для будущих марафонов.

— Был кризисный момент на дистанции, когда хотелось все бросить?

— Конечно. Первую тридцатку мы шли вместе с Натальей Гербуловой. При этом после 20-го километра у меня прихватило спину, были очень неприятные ощущения. В биатлоне ни разу с таким не сталкивалась. А на заключительных десяти километрах — сплошные подъемы, был только один участок, где реально немного выдохнуть. Это было самое жесткое, все мышцы отключались. Только за пять километров до финиша мне крикнули, что разрыв большой, и я уже докатывала поспокойней.

— Что ели и пили на протяжении 60 километров? Биатлонисты в таких вещах неопытные люди.

— Я советовалась с лыжниками, конечно. В итоге ехала с питьевой системой на два литра, кучей энергетических гелей и бананом. Но банан не пригодился. Мне сказали, что по ходу дистанции нужно есть и пить буквально каждые два-три километра, даже если не хочется. В основном пользовалась тем, что везла на себе, иногда брала воду с пункта питания. На последних километрах, когда стало тяжело, испугалась, что вдруг началось голодание. Съела гель через силу, но лучше особо не стало. Желудок уже ничего не воспринимал.

После Камчатки вы еще были на свадьбе у Тамары Ворониной.

— Да, это одно из самых запоминающихся событий межсезонья! Тома собрала всю нашу команду, спасибо ей большое. Я впервые в сознательной жизни была на свадьбе, эмоции непередаваемые. Мы практически не сидели на месте, постоянно были какие-то конкурсы, танцы... Очень весело и одновременно как-то душевно, по-домашнему.

21&nbsp;февраля. Поклюка. Ирина Казакевич (№26).Безнадега от и до. Женщины закончили чемпионат мира без медалей

Вирер спокойно общается даже после неудач. Есть чему поучиться

— Вы провели первый полноценный взрослый сезон на Кубке мира. Каковы его главные плюсы и минусы?

— Основной плюс — это сам факт того, что я провела полноценный сезон на Кубке мира и приняла участие в чемпионате мира. Но из-за пандемии все было немного не так, как обычно. И мне интересно, как бы я среагировала, если бы на трассе и на трибунах было много людей, все бы кричали, на стрельбище было бы шумно... Возможно, в чем-то мне и было легче из-за того, что соревнования вынужденно проходили в более камерной обстановке. Ведь для меня все было впервые, даже почти все места были незнакомыми. Единственные города, где я до этого бывала, — это Контиолахти (там мы проводили сбор) и Поклюка, где я три года назад бегала на юниорском чемпионате Европы. Но трасса с тех пор изменилась, они переделали подход к стрельбищу. Раньше он был очень крутым, и, если кто-то стрелял с 30-й установки в масс-старте, сложно было вовремя затормозить.

— Своих соперниц на Кубке мира вы раньше видели только по телевизору. Что или кто больше всего впечатлили?

— Наверное, как они относятся к гонкам вообще и к неудачным в особенности. Они позитивно настроены почти всегда, даже если что-то не получается. Запомнилось, как Доротея Вирер после неудачной гонки на первом этапе в Оберхофе, когда она с одним штрафом была за тридцаткой, в раздевалке общалась и шутила с другими спортсменками. Абсолютно спокойно и расслабленно, словно ничего страшного не случилось. А на следующем этапе была уже в топ-3.

— На чемпионате мира вас не поставили в классическую эстафету, хотя по результату вы туда проходили. Как это восприняли?

Ну, для начала все говорили, что меня и на первый спринт не нужно было ставить. Перед Поклюкой мне сказали тренеры, что я бегу спринт / преследование и, при удачном раскладе, масс-старт. Для первого раза этого и так выше крыши. На эти гонки я и настраивалась. Эстафетный состав тоже был определен заранее. Я или Лариса Куклина могли туда попасть только в случае личной медали, наверное.

— На чемпионате мира вы впервые столкнулись с жесткой критикой со стороны СМИ и болельщиков.

Я старалась ничего не читать, было только несколько негативных комментариев в Instagram, которые попались на глаза. Для меня самым сложным моментом была необходимость выходить в микст-зону. Иногда после гонки ты еще не соображаешь ничего, на эмоциях, а нужно выйти к журналистам и сказать что-то осмысленное. А на тебя потом по телевизору посмотрят и подумают: что, неужели нельзя было лучше пробежать или отстрелять?.. Не все же понимают.

— При этом вы от общения в миксте почти никогда не отказывались?

— Только в Оберхофе, когда я была после болезни и говорила сильно в нос. Еще в Эстерсунде, честно, хотела сбежать (Казакевич упала, сломала винтовку и допустила семь промахов — Прим. «СЭ»). Долго сидела в финишной зоне, успокаивалась, потом хотела куда-то спрятаться, но не нашла куда. Пришлось идти через журналистов и все объяснять. Было очень сложно, хотя, как я потом поняла, многие даже не видели в трансляции и не знали, что там у меня случилось.

— Вы будете готовиться к сезону в группе Михаила Шашилова. Были сомнения в выборе между ним и Куваевым?

— В моем случае точно нет. Мы с Михаилом Викторовичем работаем уже порядка 11 лет, с перерывами только на моменты, когда меня забирали в юниорскую или юношескую сборную. Он досконально меня знает. Поэтому у меня никаких сомнений не было, да и у большинства других спортсменок, думаю, тоже.

— Шашилов во многих интервью называет вас словами «ребенок» или «дитя». Не обидно?

— В глаза он мне такого не говорил (смеется). У нас в команде вообще шутили: чтобы Михаил Викторович похвалил, должно случиться что-то невероятное. Если он после тренировки сказал «ты — молодец», значит, ты реально хорошо поработала. А про ребенка? Ну, это его манера общаться, что тут такого? Мы же действительно с моего детства знакомы. Я не обижаюсь.

Ирина Казакевич
Родилась 29 октября 1997 года в Бердске (Новосибирская область).
Выступает за Свердловскую область, тренер — Михаил Шашилов.
Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018). Двукратный серебряный призер Универсиады (2019).
Лучшее место на этапах Кубка мира — 13-е.
Участница чемпионата мира (2021). Участница Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2015).

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