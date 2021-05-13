«Саша сам выразил желание поработать вместе». Эксклюзив от нового тренера Логинова

Сергей Башкиров с нового сезона возглавил одну из тренировочных групп сборной России, куда вошел экс-чемпион мира Александр Логинов.

В российском биатлоне скучно не бывает никогда, но нынешнее межсезонье выдалось особенно веселым. В команде впервые появились тренировочные группы — по две у мужчин и у женщин. Причем лидер мужской сборной Александр Логинов принял решение готовиться не у старшего тренера Юрия Каминского, а с Сергеем Башкировым. Тот известен по работе в Южной Корее, а последние годы возглавлял сборную Санкт-Петербурга.

— Как он планирует работать с Логиновым?

— Как будет строиться олимпийский отбор?

— Почему который год далек от лучших результатов Максим Цветков?

На все эти вопросы Башкиров ответил в интервью «СЭ».

Александр Логинов. Фото СБР, biathlonrus.com

Отношения с Каминским? Деловые

— Как вам поступило предложение поработать в сборной России? - вопрос Башкирову.

— Официальное предложение мне сделал президент СБР Виктор Майгуров. Предварительные разговоры были и до этого. Я немного сомневался, но к моменту разговора с Майгуровым уже принял для себя решение, что готов попробовать.

— Каков статус вашей группы? Вы и не резерв, и не основа, учитывая, что старшим тренером остается Каминский.

— Как уже говорил Майгуров, у нас будут две полноценные группы. В каждой есть как опытные спортсмены, так и молодые.

— Как будет выглядеть механизм отбора на Кубок мира? И в дальнейшем, на отдельные гонки и Олимпиаду?

— По Кубку мира есть пока только предварительная система отбора. Не исключено, что она будет меняться. Cамое главное, что мы все работаем на одну цель. Каждая группа будет стараться максимально подготовить своих спортсменов.

— Какие у вас отношения с Каминским?

— Мы познакомились лично только весной в Ханты-Мансийске на чемпионате России. Нормальные деловые отношения.

— Вы будете проводить совместные сборы с группой Каминского?

— Да. Думаю, в сентябре и потом уже в октябре — ноябре, когда будет отбор.

Сергей Башкиров. Фото СБР, biathlonrus.com

Не отказываюсь от консультаций с Касперовичем

— От кого исходила инициатива поработать вместе с Александром Логиновым?

— Мы с Сашей знакомы давно, с его юниорского возраста. Я тогда только начинал работать тренером в группе у Александра Владимировича (Касперович, личный тренер Логинова. — Прим. «СЭ»). Сейчас у нас был разговор, Саша выразил желание поработать вместе.

— Логинов будет работать по вашим планам или вы просто дадите ему полную свободу готовиться так, как он хочет?

— Что значит, как он хочет? Саша — опытный спортсмен, чувствует свой организм как никто. Естественно, мы будем обсуждать любой план и при необходимости его корректировать. Это нормальный диалог тренера со спортсменом.

— Личный тренер Логинова Александр Касперович будет принимать участие в вашей работе?

— Он работает с Сашей много лет и как личный тренер знает его досконально. Конечно, будем консультироваться.

— Как в вашей группе оказались Евгений Гараничев и Василий Томшин?

— Состав группы мы обсуждали с Юрием Михайловичем (Каминский. — Прим. «СЭ»). Это наше совместное решение. С ребятами давно знаком, взаимопонимание есть.

— Что с Максимом Цветковым? Почему уже который год он вообще не показывает результатов?

— С Максимом мы работали один год, готовились к «Ижевской винтовке» и планировали через нее отбираться на международные старты. Но Макс перенес коронавирус и после него не успел восстановиться. Я верю, что Цветков при условии, что подготовка пройдет без срывов, способен на многое.

Кандидаты в сборную России на сезон-2021/22:



Мужчины. Группа Юрия Каминского. Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Саид Халили



Мужчины. Группа Сергея Башкирова. Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин, Максим Цветков.



Женщины. Группа Михаила Шашилова. Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.



Женщины. Группа Евгения Куваева. Татьяна Акимова, Евгения Буртасова (Павлова), Наталья Гербулова, Анастасия Егорова, Ксения Довгая, Екатерина Носкова, Полина Плюснина, Ксения Шнейдер.