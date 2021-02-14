Как дебютантка чемпионата мира внезапно превратилась в лидера сборной

Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 30.38,1 (2)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — отставание — 17,3 (1)

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 33,0 (2)

4. Доротея Вирер (Италия) — 45,2 (0)...

23. Ирина Казакевич (Россия) — 2.45,7 (3)...

28. Ульяна Кайшева (Россия) — 3.08,0 (3)...

40. Евгения Павлова (Россия) — 3.40,6 (3)...

Ирина Казакевич еще неделю назад имела все шансы вообще смотреть этот чемпионат мира по телевизору или с трибуны. После провальных результатов января казалось, что дебютантку сборной в состав не поставят. Однако тренерский штаб во главе с Михаилом Шашиловым принял иное решение, и не прогадал. 23-летняя Казакевич стала лучшей в команде по итогам связки спринт-преследование. В гонке преследования она заняла 23-е место, и теперь имеет неплохие шансы даже попасть в масс-старт. В то время как номинальный лидер сборной Светлана Миронова, наоборот, даже не отобралась в преследование, и в каких гонках теперь примет участие — вопрос...

Для подготовки к чемпионату мира можно было выбрать и лучшее место

— Какого себя чувствовать лидером сборной? — вопрос Казакевич.

— Меня нельзя назвать лидером. Лидер сборной у нас — Светлана Миронова. Хотя первые две гонки у нее и не сложились, все равно. Я же просто новичок, новичок сезона. Я очень рада, что мне дали возможность пробежать две гонки на чемпионате мира. Еще пару лет назад я могла только мечтать об этом. Теперь мне в плане опыта и движения вперед есть, от чего отталкиваться. Я нахожусь здесь среди лидеров мирового биатлона, и хочу этим насладиться.

— Сильно нервничали, выступая в преследовании в такой компании?

— Вроде была спокойна, но последние два выстрела на стойке недоработала. Обидно, конечно, что не справилась с последним рубежом. А в спринте, так получилось, что я стартовала в четвертой группе. Хотя на протяжении всех четырех этапов Кубка мира такого ни разу не было. Повезло, что трасса не разбивалась. Так что я полчаса полежала в вакс-кабине, потом размялась и пошла на старт. В гонке никого, кроме тренеров на трассе, даже не заметила. Было на удивление спокойно.

— Вас не волновало, что вокруг вашего включения в состав на спринт было много разговоров?

— Я не могу сказать, что это было не по спортивному принципу. Результаты у меня были, конечно, волнообразные. Но это мой первый сезон, я дебютант сборной. Если тренеры и руководство включили меня в состав, значит, они в меня поверили. Я им благодарна, и не считаю, что это как-то нечестно.

— Что за болезнь с вами случилась в январе, после которой результаты резко упали?

— До сих пор не можем понять, почему так случилось. То ли простудилась на фоне акклиматизации, то ли просто где-то продуло. Но все это было на высоте, плюс неудачные старты — было тяжело... Хорошо, что до чемпионата мира оставалось время, чтобы восстановиться. Сейчас все хорошо.

— Как оцените подготовительный сбор в Поклюке? Некоторые жалуются на холод, другие — что сидеть в лесу среди сплошных елок очень скучно...

— Наверное, для подготовки к чемпионату мира можно было выбрать и лучшее место. Потому что здесь почти никого не было, только сборная Украины и мы. Скучно? Да нет, я бы не сказала. С учетом двух тренировок в день, времени скучать не оставалось. Плюс стояла хорошая погода, потеплее чем сейчас, и можно было погулять.

Миронова научилась анализировать свои ошибки

— У вас первый чемпионат мира — и без национальной символики. Санкции в отношении нашей команды как-то ощущаются?

— Все и так знают, что мы из России. Конечно, если бы был шанс финишировать с флагом, и мы бы его упустили — было бы обидно. Но пока мы к этому не готовы. Через годик на Олимпиаде, если только...

— Там тоже флага не будет.

— Ну, флаг и гимн в нашем сердце. Если кто-то выиграет гонку, будем петь гимн про себя.

— Вы дружите со Светланой Мироновой. Как она переживает неудачи на этом чемпионате мира?

— За последние два года она научилась абстрагироваться и переключаться после неудач. По крайней мере, она не лежит в комнате и не думает, что случился конец света. Что есть — то есть, изменить можно только будущее, но не прошлое. Я думаю, это профессионально — проанализировать свои ошибки и идти дальше. А не сидеть и реветь.?