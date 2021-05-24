Россия теряет еще одну талантливую юниорку. Ее переманили на Украину

21-летняя Дарья Сидорова хочет сменить российское спортивное гражданство на украинское.

Чемпионка страны среди юниорок Дарья Сидорова, которая еще два года выступала за российскую сборную на чемпионате Европы, решила сменить спортивное гражданство и представлять сборную Украины. «История с переходом Дарьи Сидоровой в сборную Украины длится уже год, — рассказал ТАСС тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский. — Мы сделали все возможное, чтобы эта очень талантливая спортсменка осталась в России. Но наши украинские коллеги были очень упорны и щедры в раздаче обещаний. Очень жаль! Это серьезная потеря для российского биатлона».

Ушкина побеждала, а Сидорова не попала даже в топ-30

Нести потери российскому биатлону не привыкать. Буквально пару месяцев назад стало известно об уходе в сборную Румынии Натальи Ушкиной. Чуть более опытная биатлонистка, чем Сидорова (ей уже исполнилось 24), сначала весь сезон просидела в изоляции, а потом на чемпионате страны вынесла весь основной состав сборной России. После чего заявила, что решение о смене гражданства — окончательное и в нашу команду она не вернется, даже если ее включат в основной состав.

Сидорова на том самом чемпионате страны в Ханты-Мансийске, где блистала Ушкина, кстати, тоже выступала. Заняла 31-е место в спринте, с одним промахом уступив победительнице Евгении Павловой 2 минуты 44 секунды. На гонку преследования Сидорова не вышла, а в масс-старт не отобралась по результатам.

Скажи тогда кто-то, что Дарья собирается менять гражданство, — вряд ли эта новость стала бы шоком. 30-е место на чемпионате России не тот уровень, чтобы удерживать спортсменку. Наоборот, если другая сборная готова дать ей шанс выступать на международной арене — то почему бы нет?

Но есть и другая сторона вопроса. Кугаевский не зря называет Сидорову очень талантливой. Два года назад она выступала в составе российской сборной на юниорском чемпионате Европы и Кубке IBU. То есть была вполне себе спортсменкой основы. Лучшее место на юниорских этапах Кубка IBU у нее — 13-е. На голову сильнее тогда выступали разве что ровесницы — Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко, которые сейчас в составе взрослой сборной готовятся к Олимпийским играм. Все остальные наши экс-юниорки, включая и Сидорову, — примерно одного уровня.

Самый крутой трансфер последних лет

Переход Сидоровой — это, пожалуй, самый многообещающий биатлонный трансфер последних лет. Уходит спортсменка в самом начале карьеры и потенциально способная на многое. Без обид для всех остальных, но это совсем другой случай, чем когда переход случается в возрасте свыше 25 и после многих неудач. При этом Дарья в любом случае не сможет выступить на Олимпийских играх в Пекине. Ее двухлетний карантин истечет уже после их завершения. Да и вряд ли ей удастся пробиться в основу украинской команды, где пока еще правят бал сестры Семеренко и Юлия Джима.

Так стоит ли пытаться удержать Сидорову? Вряд ли, потому что предложить ей России, по сути, нечего. В основной состав Дарья не проходит по результатам, а условия в региональной команде Тюмени — самой мощной и обеспеченной в стране — ее, очевидно, не устраивают. При этом еще не факт, что международная федерация этот переход одобрит. В последнее время регламент ужесточился, из-за чего, например, Ольга Подчуфарова вынуждена была отменить переход в Словению и вернуться назад. Сидоровой ради нового гражданства наверняка придется реально переезжать на Украину и доказывать свои связи с новой страной. И даже при этом нет никаких гарантий, что переход состоится.