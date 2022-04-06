Симон Фуркад защищает российских спортсменов. Потому что у него русская жена?

Французский биатлонист Симон Фуркад всегда был в тени своего брата-чемпиона Мартена, как вдруг неожиданно вызвал к себе повышенный интерес в России. Не помешал даже тот факт, что француз уже закончил карьеру и работает тренером.

А дело в том, что во время юниорского чемпионата мира, проходящего в США, с вакс-кабины нашей сборной сняли российский флаг. Почему? Потому что Россию исключили из Международного союза биатлонистов. Но Симон был категорически не согласен с таким решением — пара движений ножницами и флаг Франции превратился во флаг России, благо цвета позволяют, а все снова увидели национальность спортсменов из вот той вакс-кабинки.

Симон Фуркад признается в любви к российским девушкам. Российские девушки, вероятно, не возражают. Соцсети

Без внимания такой ход не остался, Симона резко осудили за подобные вольности и поддержку России, досталось даже его брату Мартену. Но главным остается вопрос, почему вдруг один иностранец пошел вразрез с общепринятым мнением относительно российских федераций и спортсменов?

Возможно, дело в личных отношениях. Не так давно Симон позитивно высказывался о России в целом и о русских девушках в частности. «Русские девушки — важная составляющая моего теплого отношения к России», — разоткровенничался довольный француз.

А вот так прокомментировала его поступок Елена Вяльбе: «Насколько я знаю, у Симона Фуркада русская жена и у него больше возможностей получать информацию с двух сторон».

Симон Фуркад и Клеманс Тульз. Соцсети

Загадочно? Да, учитывая, что в соцсетях Симон не афиширует свою личную жизнь. Там есть много фотографий с сыном Адамом, который родился от девушки по имени Клеманс Тульз, но, судя по всему, пара давно рассталась.

От Клеманс Тульз у Фуркада есть сын Адам. Соцсети

А вот до нее француз встречался с россиянкой Анастасией Спириной. Общий биатлонный интерес свел их на Камчатке, где спортсмены сразу же нашли общий язык и стали встречаться. Правда, чаще эти отношения были на расстоянии, все-таки спортивная карьера давала о себе знать. Поэтому спустя некоторое время пара решила официально завершить их и остаться друзьями.

У Симона и Анастасии помимо спорта нашлось много общих инетресов, например любовь к танцам и вечеринкам. Фото Соцсети Соцсети

В связи с этим возникает несколько вопросов. Быть может, Симон вновь встречается с Анастасией, точнее, уже женился на ней. Или же у француза новая русская девушка/жена, что вполне логично, учитывая его любовь к нашей стране. Или же Елена Вяльбе просто ошиблась, имея в распоряжении устаревшую информацию.

Анастасия Спирина. Соцсети

Только сам Фуркад сможет прояснить ситуацию, если вообще захочет это делать. Пока же он вызывает восторги у российских деятелей спорта и политики. Здесь его ждет как минимум российский паспорт, а как максимум — должность министра спорта! Если Симон того пожелает, конечно же.